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Liselilerin eyleminde sokakların tahrip edilmesine tepki gösteren kadına alevli saldırı

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Liselilerin eyleminde sokakların tahrip edilmesine tepki gösteren kadına alevli saldırı Haber Videosunu İzle
Liselilerin eyleminde sokakların tahrip edilmesine tepki gösteren kadına alevli saldırı
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Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen protestolar sırasında bir kadına yönelik saldırı kameralara yansıdı. Sokaklardaki tahribata tepki göstererek göstericileri uyaran kadın, yüzü maskeli bir kişinin aerosol sprey ve çakmakla oluşturduğu alevi kendisine doğru yöneltmesiyle saldırıya uğradı. Olayda kadının yüzünde yanık oluştuğu bildirildi.

Fransa’nın Marsilya kentinde düzenlenen protestolar sırasında bir kadın, sokaklardaki tahribata tepki gösterince maskeli bir göstericinin saldırısına uğradı. Göstericinin aerosol sprey ve çakmak kullanarak oluşturduğu alevi kadının yüzüne doğru yönelttiği anlar kameralara yansıdı.

SOKAKLARDA GERGİNLİK TIRMANDI

Fransa genelinde eğitim sistemindeki sorunlar, öğretmen açığı ve okullardaki koşullara tepki amacıyla düzenlenen protestolar Marsilya'da da gergin anlara sahne oldu.

Gösteriler sırasında bazı gruplar çevredeki araçlara ve iş yerlerine zarar verirken, sokaklarda çeşitli tahribatlar meydana geldi. Kentte güvenlik güçleri ile göstericiler arasında da çatışmalar yaşandı.

TEPKİ GÖSTEREN KADINA ALEVLE SALDIRDI

Olaylar sırasında bir Fransız kadın, çevrede tahribata yol açan göstericileri uyardı. Bunun üzerine yüzü maskeli bir gösterici, elindeki aerosol spreyi çakmakla tutuşturarak alev oluşturdu.

Maskeli saldırgan, oluşan alevi doğrudan kadının yüzüne doğru yöneltti. Saldırı anı çevrede bulunan kişiler tarafından görüntülendi.

YÜZÜNDE YANIK OLUŞTU

Saldırının ardından kadının yüzünün sol tarafında yanık meydana geldiği belirtildi. Kadının durumunun ağır olmadığı ve olaydan sonra polise giderek şikâyette bulunduğu aktarıldı.

Saldırganın kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

PROTESTOLARDA ŞİDDET OLAYLARI YAŞANDI

Marsilya'daki saldırı, Fransa genelinde düzenlenen protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarından biri oldu. Gösterilerde bazı bölgelerde yangınlar çıkarılırken, araçlara ve çeşitli yapılara zarar verildi.

Yetkililer, olaylara karışan kişilerin tespit edilmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla güvenlik önlemlerini artırdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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