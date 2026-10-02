Muğla Menteşe'de yaşlı kadın banyoda ölü bulundu, bilezik ve küpesi yok iddiası var

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşlı kadın evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, Menteşe ilçesine bağlı Düğerek Mahallesi Gelişim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşlarındaki Aysel Demir'i evinin banyosunda hareketsiz halde bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının üzerinde bulunduğu ileri sürülen bileziklerinin ve küpelerinden birisinin olmadığı iddia edildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaparken, Demir'in cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı