Asansörde skandal! Kurye idrarını yaparken kameraya yakalandı

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Hindistan’ın Mumbai kentinde bir yemek teslimat kuryesinin, girdiği sitenin asansöründe idrarını yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Asansörden gelen kötü koku üzerine kayıtları inceleyen site sakinleri, görüntüler karşısında şaşkına dönerken olay polise taşındı.

KÖTÜ KOKU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Times Of India'nın haberine göre Olay, Mumbai’nin Chembur bölgesindeki lüks bir konut sitesinde meydana geldi. Site sakinleri bir süre boyunca asansörde yoğun bir kötü koku olduğunu fark etti. Kokunun kaynağını belirlemek için güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Kayıtlarda, yemek teslimatı için siteye gelen bir kuryenin asansörde idrarını yaptığı görüldü.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Kurye, asansörde bulunduğu sırada çevrede kimsenin olmadığını düşünerek idrarını yaptı. Ancak olay anı, asansördeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kuryenin idrarını içiyormuş gibi görünmesi ise tartışma yarattı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından site sakinleri duruma tepki gösterdi. Kayıtların sosyal medyada paylaşılmasıyla olay kısa sürede gündem oldu.

POLİSE ŞİKAYET ETTİLER

Site yönetimi ve bazı sakinler, görüntülerin ardından kuryenin tespit edilmesi için polise başvurdu. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, kuryenin çalıştığı teslimat platformunun da konuya ilişkin işlem yaptığı bildirildi.

Site sakinleri ise ortak kullanım alanlarında bu tür olayların tekrar yaşanmaması için teslimat personeline yönelik daha sıkı kontrol uygulanmasını istedi.