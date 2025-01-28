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Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek
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Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında ünlü oyuncular Hande Erçel, Merve Dizdar ve Birce Akalay gibi isimler, tutuklanan Ayşe Barım'a desteklerini göstermek için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği, Osman Kavala gibi sanıklarla yoğun iletişimde olduğu tespit edildiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddia edilerek gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Birçok ünlü isim de Barım'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Hande Erçel, Merve Dizdar, Ceyda Düvenci, Birce Akalay ve Pınar Deniz sosyal medyadan Barım'a destek verdi.

PINAR DENİZ

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

CEYDA DÜVENCİ

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

HANDE ERÇEL

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

MERVE DİZDAR

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

BİRCE AKALAY

Hande Erçel, Merve Dizdar, Birce Akalay... Ünlü isimlerden Ayşe Barım'a destek

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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