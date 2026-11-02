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Dünyaca ünlü yönetmen Michael Mann silahla kendini yaraladı

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Dünyaca ünlü yönetmen Michael Mann silahla kendini yaraladı
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"Heat", "Collateral" ve "Miami Vice" gibi yapımlarla tanınan dünyaca ünlü yönetmen Michael Mann, Los Angeles'ta bir atış poligonunda geçirdiği kazada yaralandı. Kılıfındaki silahın aniden ateş alması sonucu bacağından vurulan 83 yaşındaki yönetmen hastaneye kaldırıldı.

  • 83 yaşındaki yönetmen Michael Mann, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Los Angeles'taki bir atış poligonunda kılıfındaki silahın kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
  • Mann yüzeysel olarak yaralandı, tıbbi müdahalenin ardından taburcu ediliyor; sağlık durumu stabil.
  • Los Angeles Polis Departmanı olay yerine ekiplerin sevk edildiğini doğruladı ve silahın kazara ateş aldığını belirledi.

Hollywood'un ünlü yönetmenlerinden Michael Mann, Los Angeles'ta bir atış poligonunda meydana gelen kazada yaralandı. Kılıfındaki silahın kazara ateş alması sonucu bacağından yaralanan 83 yaşındaki yönetmen hastaneye kaldırıldı.

SİLAH KAZARA ATEŞ ALDI

"Heat", "Collateral", "Miami Vice" ve "Ferrari" gibi dünyaca ünlü yapımlara imza atan Michael Mann, Los Angeles'taki bir atış poligonunda talihsiz bir kaza geçirdi.

31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, ünlü yönetmenin kılıfındaki silah kazara ateş aldı. Bacağından yaralanan Mann'a sağlık ekipleri müdahale etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Michael Mann'ın temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, "Kılıfı içindeki bir silahın kazara ateş alması sonucu film yönetmeni Michael Mann yüzeysel bir şekilde yaralandı. Kendisine tıbbi müdahalede bulunuldu ve taburcu ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Los Angeles Polis Departmanı da olay yerine ekiplerin sevk edildiğini doğruladı. Yapılan incelemede silahın kazara ateş aldığı belirlenirken, Mann'ın sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı.

HOLLYWOOD'UN ÖDÜLLÜ YÖNETMENLERİNDEN

1960'lı yıllarda sinema kariyerine başlayan Michael Mann, "The Jericho Mile", "Manhunter", "Ali", "Public Enemies", "Blackhat" ve "Ferrari" gibi önemli yapımlara imza attı.

"Miami Vice" dizisinin yönetici yapımcılığını da üstlenen Mann, yapımı 2006 yılında beyaz perdeye taşıdı.

Kariyeri boyunca iki Emmy ve bir BAFTA ödülü kazanan ünlü yönetmen, dört kez de Oscar'a aday gösterildi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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