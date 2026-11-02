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Nevzat Aydın'a 1 milyon avroluk tehdit soruşturmasında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Nevzat Aydın'a 1 milyon avroluk tehdit soruşturmasında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi Haber Videosunu İzle
Nevzat Aydın'a 1 milyon avroluk tehdit soruşturmasında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Nevzat Aydın, kendisini 'Çirkinler' suç örgütü üyesi olarak tanıtan K.A.'nın 1 milyon avro istediği ve oğlunu öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Aydın'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

İş insanı Nevzat Aydın, oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçında seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından, 'Çirkinler' isimli suç örgütü üyesi olduğunu söyleyen K.A. tarafından arandığını ve 1 milyon avro istendiğini belirterek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

İş insanı Nevzat Aydın, 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden Yunanistan'a ait +30 kodlu bir numaradan arandığını belirterek Beykoz Asayiş Büro Amirliği'ne şikayette bulundu. Aydın, kendisini 'Çirkinler' suç örgütünden K.A. olarak tanıtan kişinin kendisinden 1 milyon avro istediğini, parayı ödememesi halinde çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

'HABERLERİN ARDINDAN GELDİ'

Aydın, tehditlerin 22 Ekim'de oğlunun Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine çıkmasının ardından başladığını belirtti. Oğlunun seremoniye çıkması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından tehdit edildiğini söyleyen Aydın, söz konusu haberleri yapan kişiler hakkındaki şikayet hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aydın'ın şikayetinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde ve Bulgaristan plakalı araçlarında yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 1 kısa namlulu otomatik tabanca ve 73 fişek ele geçirildi. 4 kişinin ifadelerinin ardından 31 Ekim'de 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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