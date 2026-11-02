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Emel Sayın'dan Engin Çağlar'a duygusal anma: Seni hep özlemle anacağım

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Emel Sayın'dan Engin Çağlar'a duygusal anma: Seni hep özlemle anacağım
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Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, yakın arkadaşı Engin Çağlar'ı ölüm yıl dönümünde duygusal sözlerle andı. Ünlü sanatçının "Seni hep sevgi, saygı ve özlemle anacağım" mesajı dikkat çekti.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Emel Sayın, vefatının birinci yıl dönümünde anılan Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar'ı unutmadı. Sayın, yakın arkadaşına duyduğu özlemi duygusal sözlerle dile getirdi.

"MEKÂNIN CENNET OLSUN"

Emel Sayın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Engin Çağlar'ı andı. Ünlü sanatçı, Çağlar'ın fotoğrafına yer vererek arkadaşına olan sevgisini ve özlemini ifade etti.

Sayın, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Canım arkadaşım sevgili Engin... Seni hep sevgi, saygı ve özlemle anacağım. Mekanın cennet olsun"

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