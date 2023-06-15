Üye Girişi
Haberler

7 yıl aranın ardından sahnelere dönen Beyonce, konser verdiği İsveç'te enflasyonu artırdı

Magazin Haberleri

Rönesans adlı dünya turnesi kapsamında İsveç'in Stockholm kentinde konser veren Beyonce'un ülkede enflasyonun artmasına neden olduğu öne sürülüyor.

"Kraliçe" lakaplı pop müzik sanatçısı Beyonce, 7 yıl aranın ardından dünya turnesine çıktı. Ünlü şarkıcının Rönesans adlı dünya turnesi kapsamında ilk durağı ise İsveç'in Stockholm kenti oldu.

Uzun bir aranın ardından konser veren ünlü şarkıcıyı görmek için dünyanın dört bir yanından İsveç'e gelen hayranları konseri tıka basa doldurdu. Ancak BBC'nin haberine göre, şarkıcının İsveç'te konser vermesi restoran fiyatlarının ve otellere olan talebin artmasına sebep oldu.

7 yıl aranın ardından sahnelere dönen Beyonce, konser verdiği İsveç'te enflasyonu artırdı

İsveç'te enflasyon beklentinin üzerine çıkarak mayıs ayında yüzde 9,7 oldu. Nisan ayında yüzde 10,5 olan enflasyon rakamının mayıs ayında yüzde 9.4'e düşmesi öngörülmüştü. Otel ve restoran fiyatlarının artmasının, enflasyon rakamının beklenenden yüksek olmasında etkili olduğu düşünülüyor.

7 yıl aranın ardından sahnelere dönen Beyonce, konser verdiği İsveç'te enflasyonu artırdı

Danske Bankası'ndan Michael Grahn, "Beyonce'yi artan enflasyon için suçlamak istemem ama dünya turnesi ve onu İsveç'te izlemek için gelenlerin enflasyon artışında etkisi oldu" dedi.

7 yıl aranın ardından sahnelere dönen Beyonce, konser verdiği İsveç'te enflasyonu artırdı

7 yıl aranın ardından sahnelere dönen Beyonce, konser verdiği İsveç'te enflasyonu artırdı

7 yıl aranın ardından sahnelere dönen Beyonce, konser verdiği İsveç'te enflasyonu artırdı

7 yıl aranın ardından sahnelere dönen Beyonce, konser verdiği İsveç'te enflasyonu artırdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Beyonce İsveç Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

orhan duz:

Beyonce dururken. Dandik sesli derya ulig Merve Özbey Alişan mı dinliyom

Cevap Yaz01Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title