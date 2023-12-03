5 aylık aşkta mutlu son! Oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen evlendi

5 aydır aşk yaşayan Alina Boz ve Umut Evirgen dün akşam sade bir törenle nikah masasına oturdu. Evirgen'in şahitliğini yapan Fatih Terim, nikah cüzdanını geline verdi. Alina Boz mutlu gününde sade bir gelinlik seçti.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla genç yaşta şöhreti yakalayan Alina Boz, 5 ay önce işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çift dün nilah masasına oturdu. Evirgen'in şahitliğini yapan Fatih Terim, nikah cüzdanını geline verdi.

TEKNEDE NİKAH

Magazin dünyasının çapkın ismi Umut Evirgen 5 ay önce gönlünü kaptırdığı Alina Boz'la sade bir törenle evlendi. Dün akşam 90 kişilik bir törenle Emirgan'daki Halas 71 adlı teknede dünya evine giren çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

FATİH TERİM, ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ NİKAH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

Genç çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı. Törende Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüvey üstlenirken, Evirgen'in şahitleri de yakın dostu Özge Özpirinçci ve Fatih Terim oldu. Terim, nikah cüzdanını "Allah sizi bir yastıkta kocatsın" diyerek Alina Boz'a verdi.

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