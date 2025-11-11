Haberler

Kuruluş Orhan yeni bölüm yayınlanmayacak mı, 12 Kasım Çarşamba akşamı Kuruluş Orhan var mı yok mu?

Kuruluş Orhan yeni bölüm yayınlanmayacak mı, 12 Kasım Çarşamba akşamı Kuruluş Orhan var mı yok mu?
Güncelleme:
Fenomen hale gelen Kuruluş dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Orhan, kadrosuna kattığı deneyimli ve usta oyuncularla yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. 11 Kasım Salı günü yaşanan elim olay sonrası dizilerin yeni bölümleri merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Orhan yeni bölüm yayınlanmayacak mı, 12 Kasım Çarşamba akşamı Kuruluş Orhan var mı yok mu?

Etkileyici hikayesi, görkemli yapım kalitesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan Kuruluş Orhan dizisinin ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.11Kasım günü yaşanan uçak kazası yürekleri burktu. Yaşanan olay sonrası Kuruluş Orhan yeni bölüm yayınlanmayacak mı, 12 Kasım Çarşamba akşamı Kuruluş Orhan var mı yok mu, merak edildi.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bizans, İlhanlı ve Türkmen Beylikleri, Bursa için birlik olur. Orhan Bey bu birliği bozmak için sulh etmek gerektiğini savunurken, Şahinşah ise düşman Osman Bey'in hastalığını fırsat bilmeden tez vakitte Bursa'ya saldırılması gerektiğini söyler. Toyda farklı cephelerde savaş fikrinin yükselmesi üzerine öfkelenen Orhan Bey, hepiniz hatada birlik olmuşsunuz diyerek masaya yumruğunu vurur. Toyda "el mi yaman bey mi yaman' deyip son sözünü söyleyen Orhan Bey, toyun kararına rağmen nasıl bir yol izleyecektir?

Didar Hatun, Gonca Hatun'u Doldurmaya Devam ediyor

Toydaki gerilim hatunların arasına da sızar. Malhun Hatun evlatları arasında bir ikilik çıkmasından endişe etmektedir. Bu durum Malhun Hatun'un, Gonca ve Nilüfer'le olan ilişkisini nasıl etkileyecek? Didar Hatun, Gonca Hatun'a Malhun Hatun'un beyliğin başına Orhan'ı istediğini söyler. Beyliğin Alaeddin'in hakkı olduğunu düşünen Gonca ise nasıl bir yol izleyecek?

Temurtaş, Saroz ve Flavius Boş Durmuyor

Düşman hattında ise Temurtaş, Saroz ve Flavius üçlüsü Kayı'lara darbe üzerine darbe vurmak için İnegöl'den Kayı obasına çıkacak. Bu planı da İnegöl'den obaya dönen kervan üzerine kurarlar.

Fatma Hatun'un Kervanına Baskın

Düşman, kervanın başında Osman'ın kızı Fatma Hatun'un olduğunu bilmektedir. Kardeşinin ve babasının intikam ateşiyle tutuşan Flavius, Orhan'ın kardeşini canlı istediğini söylemektedir. Fatma Hatun, Flavius'un eline mi geçecek?

Kılıçlar Çarpışacak

Kendi bildiği yoldan asla vazgeçmeyen Orhan Bey, Flavius ile karşı karşıya gelir. Orhan Bey'in Flavius'un karşısına çıkmasındaki asıl sebep nedir? Kılıçların çarpıştığı bu yüzleşmede Orhan Bey, emeline ulaşabilecek midir?

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 5000 m2 alanda Bursa Tekfur Sarayı: giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla birlikte döneme uygun bir şekilde yapıldı.

Yine plato içerisinde 100 m uzunluğunda 12 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi inşa edilirken Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 10 bin m2 alanda çadırlar ve döneme ait savaş aletlerinin bulunduğu karargah inşa edildi.

50 çadırlık Kayı obası ile birlikte beyliklere ait iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar projeye özel olarak Türkmenistan'da üretildi. 20 bin m2 alanda da Bursa Şehri'nin inşasına başlandı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda;

Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokaev, Murat Boncuk, Mert İnce, Ersen Karagöz, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor.

32 Ana cast dışında dizinin çekimlerinde oyunculara Bozdağ Film bünyesinde bulunan 50 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin birinci bölüm çekimlerinde de 10 binden fazla yardımcı oyuncu yer aldı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ
Mert Yazıcıoğlu - Orhan Bey

Dedesi Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey, babası Osman Gazi. Adı Orhan namı Gazi. Beyliğin istikbali, alpların umudu. Pusatı amansız sevdası coşkun. Kutlu gazanın lideri. Toprağı kılıcıyla vatan, adaletiyle imar etmek için geliyor. Her adımı bir çağın habercisi her sözü devletin temeli…

Barış Falay - Şahinşah Bey

Osman Bey'in can yoldaşı. Sözünü esirgemez asla geri adım atmaz. Onun için gelenek asla yanılmaz; yenilikse maceradır.

Mahassine Merabet - Nilüfer Hatun

Aşkıyla büyüdü, inancıyla yeniden var oldu. Sevdayla yoğrulmuş, mücadeleyle bilenmiş bir yürek.

Bennu Yıldırımlar - Malhun Hatun

Evlatlarının anası, devletin vakarı. Şefkatiyle ailesinin, duruşuyla obanın direği…

Şükrü Özyıldız - Flavius

Bizans'ın Bursa'daki son nefesi, halkının son umudu. Surlarda yankılanan karanlık sesin sahibi.

Burak Sergen - Tekfur Saroz

Bursa Tekfuru. Şehrinin yılmaz koruyucusu. Savaş onun doğasında var. Şehrine kalkanını değil canını siper eder.

Çağrı Şensoy - Cerkutay

Kılıcıyla yeni toprakları kalbiyle yurdunu buldu. Hem savaşın hem sadakatin adı.

Yiğit Uçan - Boran

Kılıcı zafere yakın, yüreği korkudan uzak sancağın rüzgarıdır cesareti.

Belgin Şimşek - Gonca Hatun

Sevdası kadar dik, umudu kadar güçlü evlat özlemi onun en büyük sınavı.

Ömer Faruk Aran - Alaeddin Bey

İlimde derin, savaşta maharetli. Obada çoğu zaman irfanın sesi ama meydan okumak da ister.

Can Atak - Kara Halil

Dostluğu sarsılmaz, aklı yanılmaz. Siyasetin ustası, Orhan Bey'in can yoldaşı.

Sevinç Kıranlı - Didar

Selçuklu sarayında yetişti Kayı obasında var oldu. Sözünün ağırlığı hem zekasından hem de asaletinden.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM YAYINLANMAYACAK MI?

Kuruluş Orhan 12 Kasım akşamı ATV ekranlarında yeni bölümü ile yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ben Allah'tan Gelene de Razıyım, Uğruna Verdiğin Kurban Olmaya da"

Osman Bey Bursa muhasarasının komutanlığını Orhan Bey'den almış, yerine Şahinşah Bey'i komutan yapmıştır. Büyük bir zafer muştusu vermek için obaya dönen Orhan Bey hiç ummadığı bir haberle şoka uğrar. Osman Bey'le yüzleşen Orhan Bey "Ben Allah'tan gelene de razıyım, uğruna verdiğin kurban olmaya da' diyerek pusatını teslim eder. Bu olanlardan sonra Alaeddin ve Orhan arasındaki ilişki nereye evrilecektir?

Malhun Hatun Toyun Kararına Tepkili

Nilüfer Hatun, Orhan'ın haksızlığa uğradığını düşünür. Toydan çıkan kararlar hatunlar arasında da yeni bir çatışmayı fitilleyecektir. Gonca ve Nilüfer karşı karşıya mı gelecektir? Malhun Hatun'un toy kararına tepkisi nelere sebep olacaktır?

Orhan Bey Boran'ı Diri ya da Ölü Bursa'dan Alabilecek mi?

Flavius intikam ateşiyle yanmaktadır. Kayılar ve Orhan'dan intikam almak için her şeyi yapacaktır. Orhan ise Bursa'da olan Boran'ı ölü ya da diri çekip alacaktır. Boran'ı almak için girdiği Bursa'da Flavius'la karşı karşıya kalırlar. İki ezeli düşmanın ölümüne hesaplaşması nasıl sonuçlanacaktır? Orhan Bey Boran'ı sağ salim kurtarıp Osman Bey'e götürebilecek midir?

İlhanlılar Uçlara Geliyor

Uçlarda ise yepyeni bir tehlike çanları çalmaya başlar. İlhanlı valisi Temurtaş Noyan. Gelişiyle bütün dengeleri değiştirmek için harekete geçmiştir. Osman Bey'in yatağa düşmesine sebep olan Temurtaş'ın oyunu nereye varacaktır? Bir yandan Saroz'la işbirliğine giren Temurtaş öte yanda Şahinşah ve Alaeddin'i ağırlar. Orhan Bey bir yanda Bizans ve İlhanlı valisi öte yanda iç mücadelelere rağmen babasının Bursa düşünü gerçekleştirmek için nasıl hareket edecektir?

12 KASIM ATV YAYIN AKIŞI:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
