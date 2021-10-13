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ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGINI, GÖYNÜK KANYONU'NA İLERLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, Göynük Kanyonu'na doğru ilerliyor.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, Göynük Kanyonu'na doğru ilerliyor. Gece boyu karadan süren söndürme çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter ve 1 de uçak katıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sırasında Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi yakınlarında ormana yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve 1 uçak, söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgedeki rüzgar etkisini yitirirken, yangının Antalya'nın önemli kanyonlarından biri olan Göynük Kanyonu'na doğru ilerlediği belirtildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGINI, GÖYNÜK KANYONU'NA İLERLİYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGINI, GÖYNÜK KANYONU'NA İLERLİYOR - Haberler
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