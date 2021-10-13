ANTALYA'DAKİ ORMAN YANGINI, GÖYNÜK KANYONU'NA İLERLİYOR

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, Göynük Kanyonu'na doğru ilerliyor. Gece boyu karadan süren söndürme çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter ve 1 de uçak katıldı.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sırasında Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi yakınlarında ormana yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

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