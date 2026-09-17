Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu kapatıldı: Bayrak indirildi

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Rusya’nın kapatma kararı aldığı Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu faaliyetlerini sonlandırdı. Konsolosluk binasındaki Alman ve Avrupa Birliği bayrakları törenle indirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, konsolosluğun görevlerinin Moskova Büyükelçiliği tarafından devralınacağını açıkladı.

ALMAN BAYRAĞI BİNADAN İNDİRİLDİ

St. Petersburg’daki Almanya Başkonsolosluğu önünde bugün düzenlenen törenle Alman ve Avrupa Birliği bayrakları indirildi. Böylece konsolosluğun kentteki faaliyetleri sona ermiş oldu.

RUSYA KAPATMA KARARI ALMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 7 Eylül’de Almanya’nın St. Petersburg Başkonsolosluğu’nun faaliyetlerine izin veren onayı geri çektiğini açıklamış ve konsolosluğun en geç 18 Eylül’e kadar faaliyetlerini sonlandırmasını istemişti. Karar, Berlin’in Bonn’daki Rus Başkonsolosluğu ile Berlin’deki Rus Evi’ni kapatma kararına karşılık olarak duyurulmuştu.

GÖREVLER MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİNE DEVREDİLECEK

Almanya Dışişleri Bakanlığı, St. Petersburg Başkonsolosluğu’nun kapanmasının ardından konsolosluğun görevlerinin Moskova’daki Almanya Büyükelçiliği tarafından yürütüleceğini bildirdi.

BERLİN-MOSKOVA HATTINDA KARŞILIKLI ADIMLAR

Konsolosluğun kapatılması, Almanya ile Rusya arasında karşılıklı diplomatik ve kurumsal kapanmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Rusya, Almanya’nın Bonn’daki Rus Başkonsolosluğu ve Berlin’deki Rus Evi’ne yönelik kararlarına karşılık olarak St. Petersburg’daki Alman konsolosluğunun yanı sıra Rusya’daki Goethe Enstitüsü merkezlerinin de kapatılacağını açıklamıştı.

GERGİNLİĞİN NEDENİ NE?

Almanya’daki Leipzig/Halle Havalimanı’nda 4 Ağustos’ta, Ukrayna’ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek taşıdığı düşünülen bir İHA bulundu. ABD istihbaratı, İHA’nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına özgü olduğunu öne sürdü. Almanya hükümeti ise yürütülen soruşturmanın ardından olayın arkasında Rusya’nın bulunduğu sonucuna vardığını açıkladı.

Moskova ise bu suçlamaları reddetti ve Almanya’nın iddialarını asılsız olarak niteledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Berlin’in suçlamalarının iki ülke ilişkilerinde ciddi bir tırmanışa yol açtığını savundu.