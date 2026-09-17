Marsilya sahadan silindi! Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne sükseli başlangıç

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UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Beşiktaş ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ MAÇA ETKİLİ BAŞLADI

3. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Vlahovic'in pasında sol kanatta topla buluşan İlhan Fakılı, çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu, meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

SON ANDA NUBEL!

12. dakikada Outtara'nın hatalı pasında Abdelli araya girdi. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Abdallah'ın şutunda kaleci Nübel topu kornere çeldi.

KARA KARTAL ÖNE GEÇTİ

15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan İlhan Fakılı ceza yayına katedip Olaitan'la verkaç yaptı. Savunmanın arkasına sarkan bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı.

MARSILYA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

30. dakikada Olimpik Marsilya eşitliği yakaladı. Orta sahada topu kapan Abdelli'nin uzun pasına hareketlenen Abdallah sağdan ceza sahasına girip yerden vurdu, top köşeden filelerle buluştu.

BEŞİKTAŞ DEVREYE ÜSTÜN GİTMEYE YAKLAŞTI

45+3. dakikada Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Murillo'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Vlahovic, savunma arkasına hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda De Lange gole izin vermedi.

DOLMABAHÇE'DE YENİDEN ÜSTÜNLÜK

Mücadelenin 56. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Orkun’un pasında topu alan Cerny sağdan içeri kat etti. Çek futbolcu sol ayağıyla nefis bir plase çıkardı ve topu direkten ağlara gönderdi.

MURILLO ESKİ TAKIMINI ÜZDÜ

Beşiktaş, 59. dakikada farkı ikiye yükseltti. Orkun’un kullandığı köşe vuruşunda Murillo kafayı vurdu, top köşeden ağlarla buluştu.

POKU OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

81. dakikada skor 4-1 oldu. Olaitan, faullere rağmen ayakta kaldı ve pasını sağ kanattan hareketlenen Ernest Poku’ya çıkardı. Poku’nun yerden vuruşu ağlarla buluştu.

AVRUPA'YA 3 PUANLI BAŞLANGIÇ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Vincenzo Italiano ve öğrencileri, Avrupa macerasına 3 puanla start verdi. Marsilya ise ilk maçında puanla tanışamadı. Siyah-beyazlılar, ikinci hafta maçında Hoffenheim deplasmanına gidecek. Marsilya, sahasında Olympiakos'u konuk edecek.