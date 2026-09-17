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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump New York'ta görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump New York'ta görüşecek
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 22 Eylül'de yapılacak Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyordu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta bir araya geleceğini açıkladı.

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, iki liderin New York'ta görüşeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 22 Eylül'de yapılacak Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyordu.

Görüşmenin tarihine ve gündemine ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.

SON GÖRÜŞME ANKARA'DA OLMUŞTU

İki lider en son 7 Temmuz 2026'da, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 21 pare top atışı, mehteran ve Türk Yıldızları'nın geçiş uçuşuyla "A tipi" törenle karşılanan Trump'ın ziyareti, bir ABD Başkanı'nın 17 yıl sonra Türkiye'ye resmî törenle kabul edilmesi anlamına gelmişti. 

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçilmiş; zirvede F-35, CAATSA yaptırımları, KAAN'ın motorları, savunma sanayii iş birliği, ticaret, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alınmıştı.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
Haberler.com
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