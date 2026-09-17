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Fenerbahçe'den orta sahaya iki bomba transfer

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Fenerbahçe'den orta sahaya iki bomba transfer
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Fenerbahçe, sezon sonunda serbest kalacak olan Interli Hakan Çalhanoğlu ve Brighton forması giyen Yasin Ayari'yi ocak ayında makul bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, iki oyuncu için kısa süre içerisinde temaslara başlayacak.

  • Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer planlamasında Hakan Çalhanoğlu ve Yasin Ayari yer alıyor.
  • Hakan Çalhanoğlu ve Yasin Ayari'nin kulüpleriyle sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor ve iki oyuncu da yeni sözleşme tekliflerini kabul etmedi.
  • Fenerbahçe yönetimi, ocak transfer döneminde iki oyuncuyu makul bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor.

Yaz transfer döneminde orta sahaya hücuma dönük bir takviye yapmayı hedefleyen ancak bu hamleyi gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, gözünü ocak ayına çevirdi. Sarı-lacivertli yönetimin ocak ayı transfer planlamasında listenin ilk sıralarında yer alan iki kritik isim netleşti.

HEDEFTE HAKAN VE AYARI VAR

Fenerbahçe’nin radarına giren isimler, yaz döneminde de gündemi meşgul eden milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ve İsveçli orta saha Yasin Ayari oldu. İki futbolcunun da öne çıkan en büyük ortak noktası, kulüpleriyle olan sözleşmelerinin sezon sonunda bitecek olması. Hem Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu hem de Yasin Ayari, kulüplerinin sunduğu yeni sözleşme tekliflerini henüz kabul etmiş değil.

OCAK AYINDA GİRİŞİMLER OLACAK

Sezon sonunda serbest kalacak olmaları nedeniyle Fenerbahçe yönetimi, ocak transfer döneminde her iki oyuncuyu da makul bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, verilecek milli arada oyuncuların temsilcileriyle ilk resmi temasları kurarak transfer sürecini başlatması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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