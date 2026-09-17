Haberler

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kızağa çekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kızağa çekildi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kızağa çekildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sezona istediği başlangıcı yapamayan Barış Alper Yılmaz'la özel bir görüşme yaparak milli oyuncusundan liglere verilen milli aranın ardından kendisini toparlamasını istedi.

  • Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, performansında düşüş gözlenen Barış Alper Yılmaz ile bire bir görüşme gerçekleştirdi.
  • Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'dan milli arayı iyi değerlendirip form grafiğini yükseltmesini ve ligin yoğun fikstürüne hazır girmesini istedi.
  • Okan Buruk, istediği verimi alamaması durumunda Barış Alper Yılmaz'ı yedek soyunduracak.

Galatasaray'da yeni sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz için teknik heyet devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, performansında düşüş gözlenen milli futbolcuyla bire bir görüşme gerçekleştirerek oyuncusuna moral ve motivasyon aşıladı.

''MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİR''

Sezonun ilk haftalarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmekte zorlanan 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla özel bir toplantı yapan Buruk, milli arayı bir fırsat olarak görmesini istedi. Deneyimli teknik adamın, milli takımdan dönecek olan genç yıldızdan form grafiğini yükseltmesini ve ligin yoğun fikstürüne tamamen hazır bir şekilde girmesini talep ettiği öğrenildi.

FORMASI TEHLİKEDE

Geçtiğimiz sezon sergilediği dinamik oyun ve jokey kimliğiyle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Barış Alper'e olan güvenini tazeleyen Okan Buruk, milli ara sonrası yoğun maç temposunda oyuncusuna önemli sorumluluklar vermeyi planlıyor. Deneyimli hoca, istediği verimi alamaması durumunda ise Barış Alper'i yedek soyunduracak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Aziz Yıldırım, Okan Buruk'un listesindeki yıldız için devreye girdi

Aynı yıldızı istiyorlar! Değeri tam 40 milyon euro
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve Orkun Kökçü'nün durumu belli oldu! Marsilya maçı öncesi müjde

Milyonların merakla beklediği haber geldi

Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi! Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi

Doğrudan sofralara gelecekti! Yüzlerce kilo ele geçirildi
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı

BDDK’dan bankalar için kritik sermaye kararı

Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi

Akaryakıt fiyatları balıkçıları ayağa kaldırdı! Petrol deposuna abluka
Bıçaklanan Yeni Partili vekil ifade verdi! Saldırının perde arkasını tek tek anlattı

Saldırının perde arkasını tek tek anlattı! Bakın ne için bıçaklanmış
İBB'nin düğün ve davet salonlarındaki ürünlerine yüzde 31'e varan oranda zam yapıldı

İstanbul'da evlenecek çiftler dikkat! Büyük zam geldi