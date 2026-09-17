Haberler

Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sürpriz atama! İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Batuhan Kolak oldu. 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak mücadelede Kolak düdük çalacak. Fenerbahçe-Eyüpspor maçına Kadir Sağlam, Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş karşılaşmasına ise Ali Şansalan atandı.

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, haftanın maçlarında düdük çalacak isimleri açıkladı.

DEV MAÇ BATUHAN KOLAK'IN

Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından Trabzonspor- Galatasaray mücadelesini Batuhan Kolak yönetecek. İki takım, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARININ HAKEMLERİ DE BELLİ

20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de oynanacak Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek. Aynı gün saat 20.00'de oynanacak Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş mücadelesinde ise Ali Şansalan düdük çalacak.

6. HAFTANIN HAKEMLERİ

18 Eylül Cuma günü saat 20.00'deki Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçını Davut Dakul Çelik yönetecek.

19 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor maçında Alper Akarsu, Kocaelispor-Gaziantep FK karşılaşmasında Halil Umut Meler görev yapacak. Saat 20.00'de Trabzonspor-Galatasaray maçında Batuhan Kolak, İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği karşılaşmasında ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Fenerbahçe-Eyüpspor maçını Kadir Sağlam, Erzurumspor FK-Samsunspor karşılaşmasını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Saat 20.00'de Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş maçında Ali Şansalan, Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmasında ise Oğuzhan Çakır görev yapacak.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı

THY Kadın Voleybol Takımı'na vize engeli! Turnuvadan çekildiler
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor

Milyonları ilgilendiren açıklama! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi

Akaryakıt fiyatları balıkçıları ayağa kaldırdı! Petrol deposuna abluka
Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
Akaryakıtta tarihi eşik! Motorin 100 lirayı aştı

Türkiye'de tarihi eşik! Tabeladaki rakam ilk kez bu seviyeyi görüyor
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'dan ilk açıklama

Hasan Atilla Uğur'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
Görme engelli akademisyenden vekalet için '2 şahit' istendi! O notere 200 bin TL ceza kesildi

Vekalet için gitti, '2 şahit getir' dediler! Sonu 200 bin TL ceza
İstanbul'da futbol şöleni! Real Madrid ve Barcelona'nın maçları burada

Resmen açıklandı! Barcelona Kadıköy'e geliyor