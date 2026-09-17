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Mantar toplamaya gittiler, nadir görülen baran engereği ile karşılaştılar

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Mantar toplamaya gittiler, nadir görülen baran engereği ile karşılaştılar
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde mantar toplamaya giden vatandaşlar, Türkiye’nin en zehirli yılan türlerinden baran engereği ile karşılaştı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde mantar toplamaya giden vatandaşlar, Türkiye'nin en zehirli yılan türlerinden baran engereği ile karşılaştı. Tek bir ısırığıyla yüksek miktarda zehirleme kapasitesine sahip olan nadir tür, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Hendek ilçesine bağlı Çiğdem Yaylası'nda meydana geldi. Mantar toplamak amacıyla yüksek kesimlerdeki ağaçlık alanlarda yürüyüş yapan vatandaşlar çalıların arasındaki yılanı fark etti. İlk etapta yılanı hareketsiz görünce ölü sanan vatandaşlar, yaklaştıklarında tepki vermesi üzerine durumun farkına vararak güvenli mesafeye çekildi. Güvenli bir mesafeden inceledikten sonra yılanın baran engereği olduğunu ve zehir salgıladığını fark eden vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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