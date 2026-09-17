Sermaye piyasası soruşturması; Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Yarız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

48 KİŞİ HAKKINDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Öte yandan Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 ile 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasında, Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında ve Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanan kişilerin isimleri şöyle: Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Büşra Alçelik, Celal Yarız, Emre Tezmen, Enes Furkan Çetinkaya, Enes Yazıcı, Enver Çevik, Erdin Özel, Erkan Kilimci, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, İbrahim Bekci, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kemal Akkaya, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Salih Turhan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Müjdat Ede, Mustafa Bor, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Bedir Çetinel, Ramazan Erbey, Sabahattin Reha Şen, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan, Serhat Güven, Sezai Bekgöz, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım, Uğur Akkafa.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı