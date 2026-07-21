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Ağaçlar beyaza büründü: İlginç doğa olayının sırrı çözüldü

Ağaçlar beyaza büründü: İlginç doğa olayının sırrı çözüldü Haber Videosunu İzle
Ağaçlar beyaza büründü: İlginç doğa olayının sırrı çözüldü
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıcak havaların etkisiyle tırtıllar binlerce meşe ağacını istila etti. Örülen ağlar nedeniyle ağaçlar beyaza bürünürken, yeşeremeyen ağaçlar kurumaya başladı. Tırtıllar kelebek olunca ağaçlar yeniden yeşerecek.

Şırnak'ta sıcak havaların etkisiyle tırtıllar, ağaçlara zarar vermeye devam ediyor. Yüzlerce ağaç tırtıl istilası nedeniyle beyaza büründü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ilginç doğa olayı gerçekleşiyor. Her yıl havaların ısınmasıyla beraber tırtıl istilasına maruz kalan binlerce meşe ağacı adeta beyaza bürünüyor. 

BİNLERCE AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ

Tırtılların ördükleri ağlar nedeniyle yeşeremeyen binlerce ağaç geç yaprak açıyor. Toptepe köyü yakınlarındaki vadide binlerce ağaç bu şekilde zarar görüyor. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki köy yakınlarında binlerce ağaç tırtıl istilasına uğruyor. Örülen ağların etkisiyle yeşeremeyen ağaçlar kurumaya başlıyor. 

Tırtılların daha sonra kelebek olarak çıkmasıyla ağaçlar yeniden yeşermeye başlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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