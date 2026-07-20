Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı

Karısını başka bir erkekle aynı odada yakalayan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler büyük tartışma yarattı. Olay anlarına ait kayıtlar, tarafların tavırları nedeniyle geniş yankı uyandırdı.

AYNI ODADA KARŞILAŞTILAR

Görüntülerde, bir kişinin yatak odasına girdiği sırada eşi ile başka bir erkekle karşılaştığı görülüyor. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, taraflar arasında kısa süreli bir konuşma yaşanıyor. Kadının ve odadaki erkeğin sakin tavırları dikkat çekerken, görüntüyü kaydeden kişi de kayıt almaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Görüntüler, yayımlanmasının ardından büyük tartışma yarattı. Özellikle tarafların olay sırasındaki sakin tavırları ve yaşananların kameraya yansıması çok sayıda yorumun odağı oldu.

NEREDE ÇEKİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Görüntülerin hangi ülkede ve ne zaman kaydedildiği doğrulanabilmiş değil. Olayın arka planına ve görüntülerde yer alan kişilere ilişkin de bağımsız kaynaklarca doğrulanmış ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com