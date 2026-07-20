Haberler

DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz

DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1 Temmuz'da başlayan Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin sokak toplayıcılarını mağdur ettiği iddialarına toplayıcılar yanıt verdi. Sistemle gelirlerinin arttığını, pet şişe kilogram fiyatının 23 liradan 70 liraya çıktığını belirttiler.

TÜRKİYE'de 1 Temmuz itibariyle hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin (DOA) ardından sanal medyada, sokak toplayıcılarının gelirinin olumsuz etkilendiği iddia edildi. Uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha fazla yararlandıklarını belirten sokak toplayıcısı Sıdık Haytar, "Eskiden pet şişenin kilosunu 23 liraya satıyorduk, şimdi yaklaşık 70 liraya denk geliyor. Cam şişeleri ise eskiden alan yoktu, şimdi onları da 1 liradan satıyoruz. Bu uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha avantajlı olduk, daha fazla faydalandık. Sokaklardan daha rahat topluyoruz. 'Sistem bizi mağdur etti' yönündeki iddialar doğru değil" dedi.

Türkiye'de 1 Temmuz itibariyle hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin (DOA) sokak toplayıcılarının gelirini olumsuz etkilediği sanal medyada iddia edildi. Türkiye Çevre Ajansı'ndan yapılan açıklamada, sahada yapılan gözlem ve görüşmeler doğrultusunda Sokak Toplayıcıları Derneği Başkanı ile çok sayıda sokak toplayıcısının Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'ni desteklediği belirtilerek, sistemin kayıtlı, sürdürülebilir ve daha güvenli bir yapı oluşturacağına inanıldığı ifade edildi.

'SİSTEM BİZİ MAĞDUR ETTİ' YÖNÜNDEKİ İDDİALAR DOĞRU DEĞİL'

Sokak toplayıcısı Sıdık Haytar, "Yaklaşık 26 yıldır bu sektörün içindeyiz. Ancak şu an uygulamaya giren depozito sistemi bizim için çok avantajlı ve çok faydalı oldu. Eskiden elimde gördüğünüz bu şişe çöptü, kimse dönüp bakmıyordu. Şimdi ise tanesini 1 liradan satıyoruz. Günlük ortalama 500 şişe topluyorum. Bu da günlük 500 lira, aylık yaklaşık 15 bin lira gelir demek. Çocuklarımızın okul masraflarına katkı sağlıyor. Eskiden pet şişenin kilosunu 23 liraya satıyorduk, şimdi yaklaşık 70 liraya denk geliyor. Cam şişeleri ise eskiden alan yoktu, şimdi onları da 1 liradan satıyoruz. Bu uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha avantajlı olduk, daha fazla faydalandık. Sokaklardan daha rahat topluyoruz. 'Sistem bizi mağdur etti' yönündeki iddialar doğru değil, kesinlikle öyle bir şey yok" dedi.

'BU UYGULAMA ÇIKTIKTAN SONRA İŞİMİZ DAHA DA İYİ OLDU'

Sokak toplayıcısı Abuzer Aytaç ise, "Eskiden bunların tanesi çöptü, kimse almıyordu. Şimdi tanesi 1 lira olduğu için günde yaklaşık 2 bin adet topluyoruz. Aylık gelirimiz de yaklaşık 60 bin liraya ulaşıyor. Bu uygulama çıktıktan sonra işimiz daha da iyi oldu. Eskiden değeri olmayan ambalajlar artık gelir kaynağı haline geldi. Tanesi 1 lira olduğu için herkes bunları toplamaya başladı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu

Yamal'dan Trump'a tarihi ayar! Görüntü kutlamalara damga vurdu
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Şanlıurfa'da baraj göletine giren 2 kız kardeş boğuldu

Tatil için gittikleri yer iki kız kardeşin sonu oldu
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi

Otomotiv dünyasını ayağa kaldıran görüntü! Gerçek neden belli oldu
Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor

Ses kaydı sızdı: Eşiyle çektiği cinsel içerikli kaseti satmaya çalışıyor