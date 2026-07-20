DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz

TÜRKİYE'de 1 Temmuz itibariyle hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin (DOA) ardından sanal medyada, sokak toplayıcılarının gelirinin olumsuz etkilendiği iddia edildi. Uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha fazla yararlandıklarını belirten sokak toplayıcısı Sıdık Haytar, "Eskiden pet şişenin kilosunu 23 liraya satıyorduk, şimdi yaklaşık 70 liraya denk geliyor. Cam şişeleri ise eskiden alan yoktu, şimdi onları da 1 liradan satıyoruz. Bu uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha avantajlı olduk, daha fazla faydalandık. Sokaklardan daha rahat topluyoruz. 'Sistem bizi mağdur etti' yönündeki iddialar doğru değil" dedi.

Türkiye'de 1 Temmuz itibariyle hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin (DOA) sokak toplayıcılarının gelirini olumsuz etkilediği sanal medyada iddia edildi. Türkiye Çevre Ajansı'ndan yapılan açıklamada, sahada yapılan gözlem ve görüşmeler doğrultusunda Sokak Toplayıcıları Derneği Başkanı ile çok sayıda sokak toplayıcısının Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'ni desteklediği belirtilerek, sistemin kayıtlı, sürdürülebilir ve daha güvenli bir yapı oluşturacağına inanıldığı ifade edildi.

'SİSTEM BİZİ MAĞDUR ETTİ' YÖNÜNDEKİ İDDİALAR DOĞRU DEĞİL'

Sokak toplayıcısı Sıdık Haytar, "Yaklaşık 26 yıldır bu sektörün içindeyiz. Ancak şu an uygulamaya giren depozito sistemi bizim için çok avantajlı ve çok faydalı oldu. Eskiden elimde gördüğünüz bu şişe çöptü, kimse dönüp bakmıyordu. Şimdi ise tanesini 1 liradan satıyoruz. Günlük ortalama 500 şişe topluyorum. Bu da günlük 500 lira, aylık yaklaşık 15 bin lira gelir demek. Çocuklarımızın okul masraflarına katkı sağlıyor. Eskiden pet şişenin kilosunu 23 liraya satıyorduk, şimdi yaklaşık 70 liraya denk geliyor. Cam şişeleri ise eskiden alan yoktu, şimdi onları da 1 liradan satıyoruz. Bu uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha avantajlı olduk, daha fazla faydalandık. Sokaklardan daha rahat topluyoruz. 'Sistem bizi mağdur etti' yönündeki iddialar doğru değil, kesinlikle öyle bir şey yok" dedi.

'BU UYGULAMA ÇIKTIKTAN SONRA İŞİMİZ DAHA DA İYİ OLDU'

Sokak toplayıcısı Abuzer Aytaç ise, "Eskiden bunların tanesi çöptü, kimse almıyordu. Şimdi tanesi 1 lira olduğu için günde yaklaşık 2 bin adet topluyoruz. Aylık gelirimiz de yaklaşık 60 bin liraya ulaşıyor. Bu uygulama çıktıktan sonra işimiz daha da iyi oldu. Eskiden değeri olmayan ambalajlar artık gelir kaynağı haline geldi. Tanesi 1 lira olduğu için herkes bunları toplamaya başladı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı