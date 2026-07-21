Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın kadrosu güncellendi.

Sarı-lacivertli ekip, Mason Greenwood ve Nathan Ake’yi UEFA listesine dahil etti. Cengiz Ünder ile Ognjen Mimovic ise kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze karşılaşması öncesinde UEFA’ya bildirdiği güncel oyuncu listesi şöyle:

“Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Fred, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Marco Asensio, Sidiki Cherif, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba.”

Kaynak: Haberler.com