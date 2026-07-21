Gülistan Doku soruşturmasında 15 kişi gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.