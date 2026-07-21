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Jennifer Lopez'ten küvette iddialı doğum günü kutlaması

Jennifer Lopez'ten küvette iddialı doğum günü kutlaması
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Jennifer Lopez, kız kardeşi Lynda Lopez'in doğum gününü kutlamak için Avrupa tatiline çıktı. Ünlü yıldız, kutlamadan paylaştığı karelerde küvette pasta yerken verdiği iddialı pozlarla dikkat çekerken, Lynda Lopez'in de küvetin yanında yere oturarak pastasını yediği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

24 Temmuz'da 57 yaşına girmeye hazırlanan 56 yaşındaki Jennifer Lopez, kız kardeşi Lynda Lopez'in doğum gününü Avrupa tatilinde kutladı. Ünlü yıldızın küvette pasta yerken verdiği iddialı pozlar dikkat çekti. Paylaştığı karelerde Lynda Lopez de küvetin yanında yere oturarak doğum günü pastasının tadını çıkardı.

Lopez, paylaşımına, "Çifte doğum günü için kardeş tatili her zaman harika bir fikir! Seni çok seviyorum Lynnie! İyi ki doğdun!" notunu ekleyerek kız kardeşine olan sevgisini dile getirdi.

Jennifer ve Lynda Lopez'in Avrupa turu, Paris Moda Haftası ile Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nı da kapsıyor. Tatilleri boyunca sık sık paylaşım yapan kardeşler, Fransa'da ünlü bir İtalyan restoranında baş başa akşam yemeği yerken görüntülendi. Mekândan çıkarken tercih ettikleri şık ve iddialı kombinler de dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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