CHP'li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik

İstanbul'da bazı ilçe belediyelerinin Ak Parti'ye geçebileceği yönündeki kulisler yeniden gündeme geldi. tv100 ekranlarında konuşan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ile gazeteci Aytunç Erkin, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün Ak Parti'ye katılacağı yönünde dikkat çeken iddialarda bulundu.

"YÜZDE 90 İHTİMALLE AK PARTİ'YE GEÇECEK"

Sinan Burhan, Eren Ali Bingöl'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle çeşitli konularda görüş ayrılığı yaşadığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

" Eren Ali Bingöl'ün mevcut İBB yönetimiyle ihtilafı olduğunu biliyoruz. Gecekondu ve imar uygulamalarıyla ilgili. Tuzla'da hizmetler noktasında İBB'nin yeterli desteğinin olmadığı görüşünde. Bu minvalde önümüzdeki günlerde kendisinin Ak Parti'ye yüzde 90 ihtimalle geçeceğini düşünüyorum."

Burhan ayrıca, kulislerde adı geçen Eyüpsultan Belediyesi için ise şu aşamada net bir durum görmediğini belirtti.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl

"CUMHURBAŞKANINA İLETTİ" İDDİASI

Gazeteci Aytunç Erkin de Burhan'ın açıklamalarına destek veren bir iddiayı paylaştı. Erkin, Eren Ali Bingöl'ün yakın çevresine şu ifadeleri kullandığını öne sürdü:

"İstifa edeceğim ve Cumhurbaşkanına ilettik. Cumhurbaşkanının da onayı olduğu zaman Ak Parti'ye geçeceğim ve 5 belediye meclis üyesi de yanımda olacak."

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl veya AK Parti cephesinden söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com