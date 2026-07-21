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Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
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Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Avusturya merkezli Alpla Plastik ile Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri rekor zamla sonuçlandı. Kök maaşlara yüzde 27 zam yapılırken, en düşük giydirilmiş işçi ücreti 153 bin TL'ye yükseldi ve işçiler anlaşmayı davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Petrol-İş Sendikası ile Alpla Plastik arasında varılan mutabakat kapsamında, şirketin Türkiye'deki tesislerinde görev yapan çalışanların hem maaşlarında hem de sosyal haklarında dikkat çeken iyileştirmeler sağlandı. İşveren temsilcileri ile sendika arasında yürütülen görüşmeler, ücretler ve çalışan hakları konusunda kapsamlı bir uzlaşmayla tamamlandı.

MAAŞ VE YAN HAKLARDA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Sözleşme kapsamında işçilerin kök ücretlerine uygulanan yüzde 27'lik artışın yanı sıra sosyal haklarda da ciddi iyileştirmelere gidildi. Bu düzenlemelerle birlikte yan haklar hariç ortalama net işçi maaşı 94 bin TL bandına otururken, sosyal hakların da eklenmesiyle en düşük giydirilmiş ücret 153 bin TL seviyesine ulaştı.

SÖZLEŞME DÖRT FABRİKAYI KAPSIYOR

Petrol-İş Sendikası'nın ilgili bölge şubeleri tarafından ortak şekilde yürütülen bu toplu iş sözleşmesi, şirketin Türkiye'deki dört farklı tesisinde çalışan personeli güvence altına alıyor. Anlaşma; şirketin Kocaeli'deki merkez üretim tesisi ile birlikte Gebze, Ankara ve Adana'da bulunan fabrikalarını kapsıyor.

FABRİKALARDA DAVUL ZURNALI KUTLAMA

Toplu iş sözleşmesinin maddelerinin ve ulaşılan rekor rakamların çalışanlara duyurulmasının ardından fabrikalarda büyük bir coşku yaşandı. Çalışanlar, elde edilen ücret artışını ve başarılı sözleşme sürecini davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Fabrika alanlarında ortaya çıkan bu sevinç ve kutlama görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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