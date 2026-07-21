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Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!

Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği! Haber Videosunu İzle
Barış Alper Yılmaz’dan dikkat çeken imaj değişikliği!
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Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ilk antrenmanda bu kez yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını platin sarısına boyatan futbolcunun antrenmandan yaptığı paylaşımlar sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları başladı. Sarı-kırmızılı ekibin milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk antrenmanından kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken, yeni saç stiliyle de gündem oldu.

Daha önce de farklı saç modelleriyle zaman zaman adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, bu kez saçlarını tamamen platin sarısı yaptı. Futbolcunun yeni imajı, paylaşımlarınınn ardından sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Barıi Alper Yılmaz’ın yeni görünümüyle ilgili çok sayıda yorum yapılırken, kullanıcıların bir kısmı “O saçlarını bile özlemişiz be Barış.” Yorumuyla yeni sezon heyecanına da vurgu yaptı.

Yeni sezon öncesi paylaştığı antrenman kareleri ve dikkat çeken imaj değişikliğiyle Barış Alper Yılmaz, sosyal medyada çok konuşulan isimlerden biri oldu. 

Kaynak: Haberler.com
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