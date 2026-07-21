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Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında "Muhammed" örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı Haber Videosunu İzle
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişi tutuklandı. İfadesinde üstüne atılı suçları kabul etmediğini belirten Uğur, yapılan bir araba satışında "Muammed" yerine "Muhammed" isimli kişiye para gönderildiğini belirterek "Bu gibi olguların suç isnatında delil olarak sunulması benim için şaşırtıcı olmuştur" dedi.

  • Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Uğur, hakimlik ifadesinde suçlamaları kabul etmedi ve banka havalesindeki harf hatasını örnek gösterdi.
  • Uğur, tutuklama talebini ve tutuklu olduğunu internet haberlerinden öğrendiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda, Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

"MUHAMMED" ÖRNEĞİ İLE YIRTMAYA ÇALIŞTI 

Oğuzhan Uğur, hakimlikteki ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti. "Ben önceki vermiş olduğum ifadelerimi aynen tekrar ederim" diyen Uğur, "Dosyada bana isnat edilen suçlamaların hepsinin belgeli karşılığı vardır, bu isnatlarla karşınızda olduğuma şaşıyorum, size bir örnek vermek isterim. Yapılan araba satışından bankada yapılan harf hatası nedeni ile para gönderildikten sonra tekrar iade olmuş sonrasında düzeltilerek işlem yenilenmiştir, görevli Muammed yerine Muhammed yazdığı için işlem 2 kez tekrar edilmiştir. Bu gibi ispatladığım olguların suç isnatında delil olarak sunulması benim için şaşırtıcı olmuştur" şeklinde konuştu.

İşte Uğur'un hakimlikte verdiği ifadenin devamı:

"Bugün savcılıkta ifade verirken avukatımın uyarması üzerine bilirkişi raporunun internete sızdığını öğrendim, sonrasında sayın savcımıza bu durumu dile getirdik, savcımız da böyle bir şeyin olamayacağını bu tarz görsellerin uydurma haber olduğunu dile getirdi. Bu konuşmadan 5-6 dk sonra odasından çıktı, döndüğünde internete sızan bilirkişi raporu elindeydi, böyle bir rapor varmış diyerek bizimle beraber haberdar oldu, sonrasında bu durum bizi şaşırtmadı.

"TUTUKLU OLDUĞUMU DA HABERLERDEN ÖĞRENDİM"

Zaten öncesinde de polislerin evime geleceğini haberlerden öğrendim, savcılık makamından ayrıldığımda yine avukatıma 'Bir bak bakalım X hesabına acaba tutukluluğa mı sevk ediliyorum' diye sordum, avukatım da 'Evet' cevabı verdi. 

Biz odadan çıkar çıkmaz tutuklama talebini öğrendim, sonrasında yine internet haberlerinden şu an tutuklu olduğumu öğrendim, bu durumun trajikomik olması nedeniyle bunu söylemek istedim. 

Programlarımda sıkça bu tarz şikayetleri dile getirdiğim için konuya uzaktan vakıf olsam da sıfır noktasında birebir aynı olayları yaşamak beni üzmüştür, adalete güveniyorum, suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ederim."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından bırakılırken, adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ünün daha tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Ayrıca soruşturma kapsamında, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Babala TV Kurucusu Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi daha tutuklandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıömer ellialtı:

yırtmaya çalıştı demek ne demek , siz yargıç yada hakimmisiniz, bu gazetecilik değil gidin limon satın

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

baraj değil lağım patladı

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