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Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı

Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
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Üsküdar'da bir martının falçatayla ağır yaralandığı iddiası tepki çekti. Kanatlarının kırıldığı ve arka bacaklarının zarar gördüğü öne sürülen martıyla ilgili vatandaşlar sorumlunun bulunarak gerekli işlemlerin yapılmasını isterken, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir martının falçatayla ağır şekilde yaralandığı iddiası gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, martının kanatlarının kırıldığı ve arka bacaklarının zarar gördüğü öne sürüldü.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Paylaşımlarda, aynı kişinin daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu yönünde çok sayıda şikâyet olduğu iddia edilirken, hayvanseverler sorumlunun tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Hava Forum'un gündeme getirdiği olaya ilişkin emniyet, belediye veya diğer resmi kurumlardan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu iddiaların bağımsız kaynaklarca doğrulandığına ilişkin de bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
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