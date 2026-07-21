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Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu

Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu Haber Videosunu İzle
Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
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Akaryakıtta zam baskısı sürüyor. Motorinin ardından benzine de zam göründü. Küresel piyasalarda fiyatların yükselmeye devam etmesi durumunda birkaç güne kadar benzine 1 TL dolayında zam yapılabileceği belirtildi.

ABD ile İran savaşının yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı gerilimi ve küresel piyasalarda motorin sıkıntısı, araç depolarını yangın yerine döndürdü. Motorine, bugünden geçerli 1 TL 12 kuruş daha zam yapıldı. Benzine de yeni bir zam yapılacağı belirtildi.

BENZİNE DE ZAM YOLDA

Sektör kaynakları, küresel piyasalarda fiyatların yükselmeye devam etmesi durumunda birkaç güne kadar benzine 1 TL dolayında zam gelebileceğine işaret etti.

MOTORİNE YENİ ZAM KAPIDA

Kaynaklar, motorinin metrik ton fiyatının yükselişini sürdürdüğünü ifade ederek, "1200 doları aştı. Bu da motorine yeni zamları tetikleyebilir" dedi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Motorin: 74.22

Benzin: 65.69

İstanbul Anadolu

Motorin: 74.1

Benzin: 65.54

Ankara

Motorin: 75.34

Benzin: 66.64

İzmir

Motorin: 75.62

Benzin: 66.93 

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıömer ellialtı:

yeminle az yapıyorlar 100 tl yapsınlar , tansu çiller zamanında böyle bir zam olmuştu yolda araba göremezdin şimdi kimsenin umrunda değil

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