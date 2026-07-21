Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
Akaryakıtta zam baskısı sürüyor. Motorinin ardından benzine de zam göründü. Küresel piyasalarda fiyatların yükselmeye devam etmesi durumunda birkaç güne kadar benzine 1 TL dolayında zam yapılabileceği belirtildi.
ABD ile İran savaşının yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı gerilimi ve küresel piyasalarda motorin sıkıntısı, araç depolarını yangın yerine döndürdü. Motorine, bugünden geçerli 1 TL 12 kuruş daha zam yapıldı. Benzine de yeni bir zam yapılacağı belirtildi.
BENZİNE DE ZAM YOLDA
Sektör kaynakları, küresel piyasalarda fiyatların yükselmeye devam etmesi durumunda birkaç güne kadar benzine 1 TL dolayında zam gelebileceğine işaret etti.
MOTORİNE YENİ ZAM KAPIDA
Kaynaklar, motorinin metrik ton fiyatının yükselişini sürdürdüğünü ifade ederek, "1200 doları aştı. Bu da motorine yeni zamları tetikleyebilir" dedi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa
Motorin: 74.22
Benzin: 65.69
İstanbul Anadolu
Motorin: 74.1
Benzin: 65.54
Ankara
Motorin: 75.34
Benzin: 66.64
İzmir
Motorin: 75.62
Benzin: 66.93