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Tijen Mergen’den Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreni için hadsiz sözler! Tesettürlü anne ve takkeli babalardan rahatsız oldu

Tijen Mergen’den Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreni için hadsiz sözler! Tesettürlü anne ve takkeli babalardan rahatsız oldu
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Boğaziçi Üniversitesi mezunu iş insanı Tijen Mergen, okulun 159. Mezuniyet Töreni’nin ardından yaptığı paylaşımla tartışmaların odağına yerleşti. Törene katılan muhafazakar öğrencileri ve ailelerin giyim kuşamını hedef alan Mergen’in ‘çağdaşlık’ vurgulu sözleri kamuoyunda büyük tepki çekti.

  • Tijen Mergen, Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. mezuniyet töreninde çarşaflı öğrenciler, anneler ve takkeli babaların varlığından rahatsız olduğunu belirtti.
  • Mergen, törende daha çağdaş bir portre görmek istediğini ifade etti.
  • Sosyal medya kullanıcıları Mergen'in paylaşımını ayrımcılık olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu iş insanı Tijen Mergen, okulun 159. Mezuniyet Töreni'nin ardından sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Törendeki muhafazakar aileleri ve öğrencileri hedef alan ifadeler kullanan Mergen, kampüsteki atmosferden duyduğu rahatsızlığı açık açık dile getirdi.

"DAHA ÇAĞDAŞ BİR PORTRE GÖRMEK İSTERDİM"

Paylaşımı boyunca farklılıklara saygı ve hoşgörü vurgusu yapmasına rağmen, törene katılan ailelerin dış görünüşüne yönelik tahammülsüz tutumu dikkat çeken Mergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim."

KULLANICILARDAN AYRIMCILIK TEPKİSİ

Mergen’in "çağdaşlık" kılıfı altında insanların giyim kuşamına ve inanç sembollerine yönelik ayrımcı bir dil kullandığını belirten çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma sert tepki gösterdi.

Türkiye’nin en köklü bilim yuvalarından birinde yaşanan bu mezuniyet gururunun, kıyafet ve yaşam tarzı üzerinden ötekileştirilmeye çalışılması eleştirilerin odağı oldu.

Mergen'in açıklaması şu şekilde;

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Murathan:

Bol bol soda için hanımefendi daha Cook göreceksiniz Türkiye normale dönüyor İngiliz takliti yasantidan öz benliğimize dönüyoruz zorunuza gitsin siz ingiltereye gidin orda lordlar sınıfına girersiniz biz burada milli ve manevi degerlere saygılı olan her düşüncedeki insanlarla mutlu mesut yaşarız.

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