Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) 5, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 3 ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 5 Türkiye birincisi bulunuyor.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine ilişkin takvimin de ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.

2026-YKS SONUÇLARI

Adaylar, sınav sonucunu https://ykssonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANACAK

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu da yayımlayacak. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih dönemi tarihleri de bu kılavuzda yer alacak. Tercih tarihleri, sürecin işleyişi, bölümlere girişte aranan özel koşullar ve akreditasyon bilgileri de kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak.