Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, önceki gün Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Halfeti yol ayrımında yaşandı. Hafta sonu gezisi için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye gidenlerin bulunduğu 07 BJZ 451 plakalı otomobile, otoban bağlantı yoluna çıktığı sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 VS 420 plakalı Mercedes Vito marka ticari araç yandan çarptı. Yaşanan kazada Zemzama Sever, Güneş Seydi ve Zeynep Ecrin Seydi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Feci kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yola kontrolsüz bir şekilde çıkan otomobile ticari aracın çarpması ve sürüklemesi yer alıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı