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Tereddütle gitti, şampiyon döndü: Endişe yerini gurura bıraktı

Tereddütle gitti, şampiyon döndü: Endişe yerini gurura bıraktı Haber Videosunu İzle
Tereddütle gitti, şampiyon döndü: Endişe yerini gurura bıraktı
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İzmir'de öğrendiği berberliği memleketi Bayburt'a taşıyan Salih Temuçin, Elazığ'daki Balkan Dünya Şampiyonası'nda sakal stil kesiminde şampiyon oldu. Takke ve sakalıyla katıldığı yarışmada önyargı endişesi yaşadığını ancak büyük ilgi gördüğünü belirten Temuçin, hedefinin gençlere mesleğini aktarmak olduğunu söyledi.

  • Salih Temuçin, Elazığ'daki Balkan Dünya Şampiyonası'nda sakal stil kesimi kategorisinde şampiyon oldu.
  • Temuçin, yarışmaya takke ve sakalıyla katılırken önyargı endişesi taşıdığını ancak ilgi ve misafirperverlikle karşılandığını belirtti.
  • Temuçin, Bayburt'tan 10-15 kişilik bir ekiple uluslararası şampiyonalara katılmayı hedefliyor.

İzmir'de öğrendiği berberlik mesleğini memleketi Bayburt'a taşıyan Salih Temuçin, Elazığ'da 13 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Balkan Dünya Şampiyonası'nda sakal stil kesimi kategorisinde şampiyon oldu. Yarışmaya takke ve sakalıyla katılırken önyargıyla karşılaşabileceğini düşündüğünü belirten Temuçin, gördüğü ilgi ve misafirperverliğin tüm endişelerini ortadan kaldırdığını söyledi.

ENDİŞEYLE GİTTİĞİ YARIŞMADAN ZAFERLE DÖNDÜ

Elazığ'da düzenlenen yarışmada Bayburt'u temsil eden berber Salih Temuçin, makas kesimi ve sakal stil kesimi kategorilerinde yarıştı. Sakal stil kesiminde rakiplerini geride bırakan Temuçin, şampiyonluk elde etti.

17 yaşında başladığı berberlik mesleğini 20 yıldır sürdüren Temuçin, mesleğin inceliklerini İzmir'de öğrendiğini, Ankara'da çalıştığını ve edindiği bilgi ile tecrübeyi memleketi Bayburt'taki gençlere aktarmak için kente döndüğünü belirtti.

"SANATIMI MEMLEKETİMİN GENÇLERİNE AKTARMAK İSTİYORUM"

Bayburt'taki berberlerin yetenekli olduğunu dile getiren Temuçin, hedefinin mesleki birikimini yeni nesle aktarmak olduğunu vurguladı. Başka illerin uluslararası yarışmalara kalabalık ekiplerle katıldığını söyleyen Temuçin, Bayburt'tan da 10-15 kişilik bir ekiple dünya ve Avrupa şampiyonalarında yer almayı hedeflediğini kaydetti.

Genç meslektaşlarının kendilerine güvenmeleri ve başarılı olmaları için elinden geleni yapacağını vurgulayan Temuçin, "Allah bana bu sanatı nasip etti. Ben de öğrendiklerimi genç kardeşlerime aktarmak istiyorum. Onların mesleklerini severek yapmaları, kendilerine güvenmeleri ve başarılı olmaları için elimden geleni yapacağım" dedi.

TAKKE VE SAKALI OLDUĞU İÇİN ENDİŞELİYDİ

Yarışmaya takke ve sakalıyla katılırken nasıl karşılanacağı konusunda endişe yaşadığını anlatan Temuçin, organizasyonda gördüğü ilgi ve misafirperverliğin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"Takke ve sakalla yarışmaya katıldığımda beni kınarlar diye düşündüm. Ama tam tersine beni kendi evimdeymişim gibi karşıladılar. Çok ilgi ve alaka gösterdiler. Çok mutlu oldum elhamdülillah" diyerek konuşan Temuçin, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDi:

Dis görünüşu eleştirmek zeka geriliği olan insanlar da olur

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Haber Yorumları5s9g5fqbzp:

Elazığ ne balkan ne dünya şampiyonası ne?

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