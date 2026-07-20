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Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu

Messi, Dünya Kupası finalinin ardından sessizliğini bozdu
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2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde İspanya'ya uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olarak kupayı rakibine kaptıran Arjantin'de takım kaptanı Lionel Messi, dev finalin ardından ilk kez konuştu. Duygu dolu ifadeler kullanan 39 yaşındaki süperstar, üst üste iki Dünya Kupası finali oynamanın önemine vurgu yaptı.

Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında alınan mağlubiyetin ardından Lionel Messi'den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlara ve ülkesine seslenen 39 yaşındaki süper yıldız, yaşadığı büyük üzüntüyü ve gururu dile getirdi.

"ACISI ÇOK BÜYÜK, YARANIN KAPANMASI ZOR"

Kaybedilen finalin ardından hissettiklerini samimiyetle paylaşan Messi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Acısı çok büyük ve bu yaranın kapanması zor olacak. Ancak aynı zamanda tüm güzellikleri de kalbimde taşıyorum... Her şeyimizi ortaya koyarak geriden gelip kazandığımız ve sonsuza dek hafızalarda kalacak maçları, bu takımın emeği ve çabasıyla birleşerek bizi bir kez daha dünyanın en iyileri arasına taşıyan koskoca bir ülkenin desteğini..."

"ÜST ÜSTE İKİ FİNAL BAŞARDIK"

Alınan yenilginin sıcaklığıyla başarının büyüklüğünü anlamanın zor olduğunu ancak Arjantin’in gösterdiği performansın tarihi değer taşıdığını belirten efsane oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün başardıklarımızın değerini idrak etmek zor gelse de bu takım üst üste iki Dünya Kupası finaline yükselmeyi başardı. Her bir iyi dilek ve mesaj için yürekten teşekkür ederim. Bir kez daha ülke olarak kenetlenmeyi ve Arjantinli olmanın o muazzam gururunu paylaşarak hep bir arada kalmayı başardık."

İSPANYA'YA TEBRİK

39 yaşındaki Messi, kupayı müzesine götüren rakiplerini de unutmayarak açıklamasını centilmence tamamladı: "Ayrıca şampiyonluklarından ötürü İspanya'yı da tebrik etmek istiyorum."

Kaynak: Haberler.com
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