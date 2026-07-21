Motorine zam geldi! İşte il il yeni fiyatlar

Enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarının sık sık değişmesine neden olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki mutabakatın çökmesi ve bölgede savaş ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi, düşüş eğilimindeki petrol fiyatlarını hızla yukarı çekti. Küresel piyasalardaki bu ani yükseliş, Türkiye'de pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı.

YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU

Küresel gelişmelerin etkisiyle 21 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,12 liralık artış uygulandı.

Yapılan bu son zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 74 lirayı Ankara ve İzmir'de ise İzmir 75 lirayı aştı. Fiyatlar doğu illerinde ise 77 liraya seviyelerine yükseldi.

TEMMUZ AYINDA TOPLAM ZAM 8 LİRAYI GEÇTİ

Temmuz ayının başından bu yana akaryakıt fiyatları; vergi düzenlemeleri, döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışların kıskacında kalmaya devam ediyor.

Ay başından itibaren peş peşe gelen zamların toplamı 8 lira 54 kuruşa ulaşırken, art arda yaşanan bu yükselişler motorin fiyatlarını Türkiye'nin birçok kentinde 75 liranın üzerine taşımış oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Motorin: 74.22

Benzin: 65.69

İstanbul Anadolu

Motorin: 74.1

Benzin: 65.54

Ankara

Motorin: 75.34

Benzin: 66.64

İzmir

Motorin: 75.62

Benzin: 66.93

Kaynak: Haberler.com