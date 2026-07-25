İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYINDIR

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet ve Yeşilova mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Canlı İstasyon Caddesi, Göl Çıkmazı Sokak, Gönül Sokak, Konak Sokak, Mıstak Sokak, Nizam Sokak, Orta Sokak, Paşa Çıkmazı Sokak, Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sokak, Yeşilova Hacı Hüseyin Sokak ve Yeşilova Park Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3769649.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3771990.

BERGAMA

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dağıstan Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 3087, 3088 ve 3089 sokaklar ile Dağıstan Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID: 3768603.

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dağıstan Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 3078, 3082 ve 3083 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID: 3768609.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sağancı Mahallesi’ndeki İzmir Çanakkale Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3770088.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Alibeyli Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Alibeyli Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID: 3763114.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sağancı Mahallesi’ndeki İzmir Çanakkale Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3770096.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çitköy, Dağıstan ve Ferizler mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çitköy ve Dağıstan mahallelerindeki 3075, 3076, 3076/1 ve 3077/1 sokaklar ile Ferizler Mahallesi’ndeki 3075 ve 3076 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID: 3769656.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ahmetbeyler ve Dağıstan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ahmetbeyler Mahallesi’ndeki 3090. Sokak ve Cevizli Garaj Küme Evleri ile Dağıstan Mahallesi’ndeki 3077/4, 3078, 3083, 3086, 3087 ve 3090 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID: 3769667.

BORNOVA

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gürpınar Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 7001, 7001/1, 7001/2, 7001/3, 7003, 7003/1, 7004, 7004/12, 7004/6, 7004/7, 7005/3, 7005/4, 7005/6, 7007, 7009, 7010, 7010/10, 7010/11, 7010/12, 7010/3, 7010/4, 7010/5, 7010/6, 7010/7, 7010/8, 7010/9, 7012, 7015, 7018, 7018/1, 7018/2, 7018/3, 7018/5 ve 7023 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID: 3771003.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavaklıdere Mahallesi’ndeki İncir Sokak ile Kemalpaşa bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3770907.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gürpınar Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 7004, 7227, 7227/1, 7227/2 ve 7232 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID: 3771115.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Doğanlar Mahallesi’ndeki Ankara Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3771127.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 477/1, 477/2, 478/1, 478/2, 478/4, 478/5, 478/6, 478/7, 479, 479/1, 479/2, 480, 480/1, 481 ve 481/1 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID: 3771368.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk ve Kızılay mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Atatürk Mahallesi’ndeki 830/1. Sokak ve İstiklal Caddesi ile Kızılay Mahallesi’ndeki 473, 511/1, 513 ve 513/3 sokaklar, İstiklal Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID: 3771375.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 911. Sokak ve Osmangazi Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID: 3771379.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamiçi ve Eğridere mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çamiçi Mahallesi’ndeki Çağla Sokak, Çam Sokak, Çamiçi Caddesi, Çilek Sokak, Çimen Sokak ve Sedir Sokak ile Eğridere Mahallesi’ndeki 8750. Sokak ve Sarmaşık Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3771965.

KARŞIYAKA

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 6705, 6710/1, 6710/2, 6712/4 ve 6713 sokaklar ile Öğretmen Tuğba Özbek Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3771181.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 6620, 6634/1, 6653, 6653/4, 6712, 6713, 6715, 6716, 6719, 6719/1, 6721 ve 6732 sokaklar ile Alim Dağhan Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3771188.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 6683, 6690, 6690/1, 6692, 6692/1, 6692/2 ve 6692/4 sokaklar ile Öğretmen Tuğba Özbek Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3771199.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 6708, 6708/1, 6710/1, 6712, 6712/1, 6712/2, 6712/3, 6712/4, 6712/5, 6713, 6713/1, 6713/2 ve 6714 sokaklar ile Park İçi Yolu etkilenecektir. Çalışma ID: 3771184.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Şemikler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 6214, 6214/1, 6215, 6220, 6221/2, 6221/3, 6222, 6223, 6223/1, 6223/2, 6244, 6262, 6262/1, 6263, 6265/1, 6265/3, 6266, 6268, 6269, 6271, 6273, 6274, 6275, 6275/1, 6275/2, 6275/3, 6275/4, 6275/5, 6275/6, 6276, 6276/1, 6276/3, 6276/4, 6276/5, 6276/6, 6276/7, 6277, 6277/1, 6277/2, 6278, 6279, 6280, 6280/1, 6281, 6281/1, 6282, 6283, 6283/1, 6286, 6286/4, 6286/5, 6286/6, 6286/7, 6288, 6288/1, 6288/2, 6289, 6289/1, 6290, 6291, 6292, 6294, 6296, 6297, 6299, 6299/2, 6299/3, 6299/4, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6309/1, 6310 ve 6310/1 sokaklar ile Anadolu Caddesi, Erdoğan Akkaya Sokak, Menekşe Parkı İçi Yolu ve Ordu Bulvarı etkilenecektir. Çalışma ID: 3769506.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 06.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Şemikler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 6276, 6277/1, 6286, 6286/4, 6286/6, 6286/7, 6290, 6291, 6292 ve 6310/1 sokaklar ile Ordu Bulvarı etkilenecektir. Çalışma ID: 3769509.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 06.00 ile 06.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Şemikler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 6214, 6214/1, 6215, 6220, 6221/2, 6221/3, 6222, 6223, 6223/1, 6223/2, 6244, 6262, 6262/1, 6263, 6265/1, 6265/3, 6266, 6268, 6269, 6271, 6273, 6274, 6275, 6275/1, 6275/2, 6275/3, 6275/4, 6275/5, 6275/6, 6276, 6276/1, 6276/3, 6276/4, 6276/5, 6276/6, 6276/7, 6277, 6277/1, 6277/2, 6278, 6279, 6280, 6280/1, 6281, 6281/1, 6282, 6283, 6283/1, 6286, 6286/4, 6286/5, 6286/6, 6286/7, 6288, 6288/1, 6288/2, 6289, 6289/1, 6290, 6291, 6292, 6294, 6296, 6297, 6299, 6299/2, 6299/3, 6299/4, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6309/1, 6310 ve 6310/1 sokaklar ile Anadolu Caddesi, Erdoğan Akkaya Sokak, Menekşe Parkı İçi Yolu ve Ordu Bulvarı etkilenecektir. Çalışma ID: 3769507.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1671/4, 1705, 1849/5, 1849/6, 1849/8, 1851/1 ve 1851/2 sokaklar ile Cahit Atay Sokak, Cevdet Bilsay Caddesi, Şehit Mustafa Tunçbilek Sokak ve Şehit Polis Komiser Yardımcısı Zübeyir Durgay Parkı İçi Yolu etkilenecektir. Çalışma ID: 3772020.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1851/10, 1851/11, 1851/14, 1851/15, 1851/16, 1851/7 ve 1851/8 sokaklar ile Çocuk Parkı İçi Yolu etkilenecektir. Çalışma ID: 3772023.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1671, 1671/4, 1849/6, 1853, 1853/2 ve 1853/3 sokaklar ile Şehit Mustafa Tunçbilek Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3772024.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1849/1 ve 1850/1 sokaklar ile Şehit Mustafa Tunçbilek Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3772027.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1851, 1851/11, 1851/13, 1851/2, 1851/3, 1851/4, 1851/6, 1851/7 ve 1851/8 sokaklar ile Cevdet Bilsay Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID: 3772036.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atakent ve Mavişehir mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Atakent Mahallesi’ndeki 2031, 2032, 2032/2, 2034, 2034/2, 2034/3, 2034/5, 2034/6, 2034/8, 2034/9, 2035, 2038/1, 2038/2, 2038/3, 2038/4 ve 6370 sokaklar ile Atakent Sitesi İçi Yolu, Bestekâr Sadi Hoşses Sokak, Caher Dudayev Bulvarı, Cengiz Topel Caddesi, Fazıl Say Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı ve Selçuk Yaşar Sokak; Mavişehir Mahallesi’ndeki Karşıyaka Belediyesi Şehitler Parkı İçi Yolu ve Opera Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID: 3771936.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 06.00 ile 06.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 6753/10, 6753/13, 6753/14, 6753/4, 6753/6, 6753/7, 6753/8 ve 6753/9 sokaklar ile Bülent Ecevit Caddesi, Esin Sitesi Park İçi Yolu ve Şehit Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID: 3772393.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki 6753/21. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID: 3772082.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bostanlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 6346 ve 6347 sokaklar ile Cengiz Topel Caddesi ve Hasan Ali Yücel Bulvarı etkilenecektir. Çalışma ID: 3772121.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atakent, Bostanlı ve Yalı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Atakent Mahallesi’ndeki Aşık Veysel Sokak; Bostanlı Mahallesi’ndeki 6345, 6347, 6352, 6352/1, 6353 ve 6355 sokaklar ile Caher Dudayev Bulvarı ve Nazan Öncel Caddesi; Yalı Mahallesi’ndeki Nazan Öncel Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID: 3772123.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atakent, Bostanlı ve Yalı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Atakent Mahallesi’ndeki 6370. Sokak, Aşık Veysel Sokak ve Caher Dudayev Bulvarı; Bostanlı Mahallesi’ndeki 6352/1, 6353 ve 6354 sokaklar, Aşık Veysel Sokak ve Caher Dudayev Bulvarı; Yalı Mahallesi’ndeki 6329/3, 6329/4, 6329/6, 6339, 6340, 6341 ve 6421 sokaklar ile Aşık Veysel Sokak ve Caher Dudayev Bulvarı etkilenecektir. Çalışma ID: 3772127.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 6327, 6328, 6329, 6329/2, 6330, 6331, 6417 ve 6417/1 sokaklar etkilenecektir. Çalışma ID: 3772129.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6323/1, 6326, 6328, 6329/3, 6329/5, 6330 ve 6417/1 sokaklar ile Caher Dudayev Bulvarı ve Nazan Öncel Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID: 3772132.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atakent Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 2032, 2032/2 ve 6370 sokaklar ile Bestekâr Sadi Hoşses Sokak ve Selçuk Yaşar Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3771939.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 16.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atakent ve Mavişehir mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Atakent Mahallesi’ndeki 2031, 2032, 2032/2, 2034, 2034/2, 2034/3, 2034/5, 2034/6, 2034/8, 2034/9, 2035, 2038/1, 2038/2, 2038/3, 2038/4 ve 6370 sokaklar ile Atakent Sitesi İçi Yolu, Bestekâr Sadi Hoşses Sokak, Caher Dudayev Bulvarı, Cengiz Topel Caddesi, Fazıl Say Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı ve Selçuk Yaşar Sokak; Mavişehir Mahallesi’ndeki Karşıyaka Belediyesi Şehitler Parkı İçi Yolu ve Opera Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID: 3771937.

ÖDEMİŞ

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 14.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Anafartalar, Atatürk ve Zafer mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Anafartalar Mahallesi’ndeki Anadolu Caddesi, Cebeci Sokak, Gönen Sokak, Hisar Sokak, Kale Sokak, Marmara Caddesi, Mimar Cemaligil Sokak, Şehit Adnan Menderes Bulvarı, Şehit Süleyman Özdemir Caddesi ve Selçuk Sokak; Atatürk Mahallesi’ndeki Anadolu Caddesi, Cem Sokak, Denizciler Sokak, Namık Kemal Caddesi, Nuh Çıkmazı Sokak, Şehit Adnan Menderes Bulvarı, Şehit Ali Yücel Öner Sokak, Tarım Sokak, Tarla Sokak, Tayfun Sokak, Yeşilyurt Caddesi ve Ziraat Sokak; Zafer Mahallesi’ndeki Ortaç Sokak ve Şehit Adnan Menderes Bulvarı etkilenecektir. Çalışma ID: 3770545.

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Emmioğlu, Türkmen ve Üç Eylül mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Emmioğlu Mahallesi’ndeki 1. Şeytanlı Karaağaç Mevki Sokak, Fakülte Caddesi, İstasyon Caddesi, Sanayi Altı Mevkii Küme Evleri ve Sanayi Sitesi 38. Sokak; Türkmen Mahallesi’ndeki Ordu Caddesi; Üç Eylül Mahallesi’ndeki 2. Köprü Sokak, 2. Nur Sokak, 3. Köprü Sokak, Ataç Sokak, Atik Sokak, Bağlar Caddesi, Beyoğlu Sokak, Demiryolu Caddesi, Ekmekçi Sokak, Emmioğlu Caddesi, Erbaş Sokak, Fakülte Caddesi, Ful Sokak, Göztepe Sokak, Güçlü Sokak, Güven Sokak, Işıklı Sokak, İzmir Bağı Mevkii Küme Evleri, Konut Sokak, Köprü Sokak, Maarif Sokak, Mezbaha Sokak, Mutlu Sokak, Nur Sokak, Ordu Caddesi, Reyhan Sokak, Şen Sokak, Seyhan Sokak ve Ülker Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3770553.

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Adalet Sokak, Ağa Sokak, Kırlangıç Sokak, Kurtuluş Caddesi ve Yeşim Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3770574.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 05.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamyayla ve Horzum mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çamyayla Mahallesi’ndeki Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri ve Yeşil Kır Küme Evleri ile Horzum Mahallesi’ndeki Çalı Sokak, Darıovası Küme Evleri, Dumanlı Sokak, Gencer Yaylası Küme Evleri, Horzum Köyü İç Yolu, isimsiz yol, Taşlı Sokak ve Yakup Fidan Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3767208.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1. Beyzade, 2. Beyzade ve 3. Beyzade sokaklar, Allame Sokak, Aydınoğlu Sokak, Berrak Sokak, Çay Sokak, Fatih Mehmet Bey Caddesi, İmamı Birgivi Sokak, İncir Sokak, İsabey Sokak, Karaoğlu Sokak, Meydanbaşı Sokak, Muhittin Efendi Sokak, Şaşallı Küme Evleri, Uluselvi Sokak ve Yarbaşı Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3771071.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İlkkurşun Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden İlkkurşun Küme Evleri ve İzmir Ödemiş Yolu etkilenecektir. Çalışma ID: 3771054.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Balabanlı, Emmioğlu, Ertuğrul, Gereli, Karakova, Ovakent, Umurbey ve Yolüstü mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Balabanlı Mahallesi’ndeki Soğucaksu Tekçınar Mevkii Küme Evleri; Emmioğlu Mahallesi’ndeki 2. Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevki Sokak ve Balabanlı Yolu Caddesi; Gereli Mahallesi’ndeki Gereli Küme Evleri; Karakova Mahallesi’ndeki Balabanlı Yolu Caddesi ve Karakova Küme Evleri; Umurbey Mahallesi’ndeki Sakallı Kuyu Oturakkuyu Mevkii Küme Evleri ve Soğucaksu Tekçınar Mevkii Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID: 3770589.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ovacık Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID: 3771067.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çamlıca Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu etkilenecektir. Çalışma ID: 3771063.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Günlüce, İnönü ve Kuvvetli mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Günlüce Mahallesi’ndeki Ödemiş Caddesi; İnönü Mahallesi’ndeki 520, 750 ve 767 sokaklar ile Ödemiş Caddesi; Kuvvetli Mahallesi’ndeki 1. Kır Sokak, 2. Kır Sokak, 482, 503, 520 ve 527 sokaklar, Günlüce Köy Yolu Mevkii Küme Evleri, Kır Sokak ve Ödemiş Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID: 3771298.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1. Beyzade, 2. Beyzade ve 3. Beyzade sokaklar, Allame Sokak, Aydınoğlu Sokak, Berrak Sokak, Çay Sokak, Fatih Mehmet Bey Caddesi, İmamı Birgivi Sokak, İncir Sokak, İsabey Sokak, Karaoğlu Sokak, Meydanbaşı Sokak, Muhittin Efendi Sokak, Şaşallı Küme Evleri, Uluselvi Sokak ve Yarbaşı Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3771328.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Günlüce ve Mursallı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Günlüce Mahallesi’ndeki Artıcak Sokak, Datbey Sokak, Ekinci Sokak, Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Caddesi ve Seher Sokak ile Mursallı Mahallesi’ndeki Ödemiş Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID: 3771307.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ovacık Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID: 3771319.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çamlıca Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu etkilenecektir. Çalışma ID: 3771313.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bayırlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Bayırlı Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID: 3771334.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Günlüce ve Mursallı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Günlüce Mahallesi’ndeki Artıcak Sokak, Datbey Sokak, Ekinci Sokak, Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Caddesi ve Seher Sokak ile Mursallı Mahallesi’ndeki Ödemiş Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID: 3771337.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu ve Tozlu Yaylası Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID: 3771345.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Köprübaşı Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu etkilenecektir. Çalışma ID: 3771340.

BEYDAĞ

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kurudere Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kurudere Köyü İç Yolu, Patika ve Seher Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3770940.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yukarıtosunlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Güven Sokak ve Yukarıtosunlar Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID: 3772061.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Atatürk Mahallesi’ndeki Arıtürk Sokak, Atatürk Kültür Caddesi, Ayan Sokak, Aydoğdu Sokak, Banka Sokak, Cengiz Sokak, Ceylanoğlu Sokak, Dönmez Sokak, Garaj Sokak, Güler Sokak, Kaymakam Yusuf Doğan Caddesi, Kıbrıs Sokak, Leylak Sokak, Nazilli Caddesi, Ödemiş Caddesi ve Posta Sokak ile Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çakır Sokak, Cumhuriyet Kültür Caddesi ve Ödemiş Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID: 3772097.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Atatürk Mahallesi’ndeki Ulus Meydanı ile Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Beydağ Lozan Meydanı, Çarşı Sokak, Cumhuriyet Kültür Caddesi, Demirci Sokak, Elma Sokak, Emniyet Sokak, Han Sokak, Kavakyolu Sokak, Lale Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Menekşe Sokak, Park Sokak, Şehit Raşit Başoğlu Caddesi, Yılmaz Sokak ve Yurtseven Sokak etkilenecektir. Çalışma ID: 3772124.