Peynirinde 'ölümcül bakteri' tespit edilen Tahsildaroğlu'undan açıklama

Tahsildaroğlu markasına ait bir beyaz peynir ürününde 'Listeria' bakterisi tespit edilmesi gıda sektörünü ve tüketicileri alarma geçirdi. Tüketici şikayeti üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili serideki ürünleri imha etmek üzere toplattı ve firmaya ceza kesti. Yaşanan gelişmelerin ardından Tahsildaroğlu'ndan resmi açıklama geldi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI, İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan başvuru üzerine perakende satış noktasında resmi denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi. Yapılan analizler sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi. Bakanlık, söz konusu parti numaralı ürünlerin imha edilmek üzere toplatıldığını ve üretici firmaya idari para cezası kesildiğini açıkladı. Ayrıca tesisin denetim sıklığının artırıldığı ve diğer ürünlerden alınan numunelerin analiz sürecinin devam ettiği bildirildi.

TAHSİLDAROĞLU: DİĞER ÜRÜNLER TEMİZ

Süreçle ilgili sessizliğini bozan Tahsildaroğlu, kamuoyunu bilgilendirmek adına yazılı bir açıklama yayımladı. Şirket, uygunsuzluğun yalnızca tek bir seriyle sınırlı olduğunu ve diğer ürünlerde herhangi bir risk bulunmadığını belirtti: "Şikayete konu olan 290625 parti numaralı 400 gram Olgunlaştırılmış 'Klasik Kırık Beyaz Peynir' ürünümüzün L. monocytogenes yönünden uygun olmadığı tarafımıza bildirilmiş ve tedbiren piyasadan çekilme süreci başlatılmıştır. Tesisimizde 37 farklı noktadan alınan çevresel numuneler ile şahit ürünlerimizde yapılan akredite laboratuvar analizlerinde L. monocytogenes bulgusuna rastlanmamıştır. Şikayete konu ürün ayrı bir hat üstünde üretilmekte olup diğer ürünlerimizde hiçbir uygunsuzluk yoktur. Markamızı hedef alan gerçeğe aykırı iddialara itibar edilmemesini rica ederiz."

LİSTERİA BAKTERİSİ NEDİR, NEDEN TEHLİKELİ?

Süt ve süt ürünlerinde soğuk zincirin bozulması veya saklama koşullarının yetersizliği durumunda ortaya çıkabilen Listeria monocytogenes bakterisi, gıda kaynaklı enfeksiyonlara neden oluyor. Özellikle hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği biliniyor. Uzmanlar, evinde bahsi geçen 290625 parti numaralı ürünü bulunduran tüketicilerin bu peyniri tüketmemeleri ve satış noktalarına iade etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.