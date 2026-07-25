Haberler

Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim

Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin İstanbul'daki üye katılım töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni üyelere rozet taktığı sırada, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in sahnedeki görevlilere yönelik sert çıkışı kameralara yansıdı. Tekin'in peş peşe yaptığı uyarılar ve kullandığı ifadeler kısa sürede gündem oldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yeni üyelerine rozetlerini taktı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ PARTİ YORUMU: ÇOK ŞÜKÜR ARINMA GERÇEKLEŞTİ

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, dün kurulan Özgür Özel ve ekibi tarafından kurulan Yeni Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin köklü geçmişine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünyada yüz yılı aşkın süredir varlığını sürdüren sayılı siyasi partilerden biri olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Cumhuriyet Halk Partisi geleceğin partisi. Şerefli, onurlu ve kirlenmemiş bir partidir. Arınmak zorunda olan bir partidir ve bunu büyük ölçüde başardık. Biz ahlaklı ve erdemli insanların partisiyiz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU ROZET TAKARKEN GÜRSEL TEKİN GÖREVLİLERİ FIRÇALADI

Öte yandan yargı kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in, tören sırasında sahnede görev yapan partililere yönelik çıkışı ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kılıçdaroğlu'nun üyelere rozet taktığı sırada da görevlilere yönelik sert ifadeler kullandığı görülen Tekin'in, "Bu arkadaşlarımızın burada ne işi var? Barış, sizi gerçekten bir dersten geçireceğim. İndirin arkadaşları! Barış, sen de in oradan!" dediği anlar kameralara yansıdı.

''LAN... TÖVBE YA RABBİ TÖVBE''

Görüntülerde Tekin'in, "Çocuklar rozetler nerede? Lan... Tövbe Ya Rabbi tövbe" sözlerini sarf ettiği de duyuldu.

Tekin'in tören sırasında kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, parti içindeki son gelişmelere ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu

Uzun süredir gözlerden uzaktaydı! Meral Akşener sahalara geri döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Ali Babacan 'dan Özgür Özel'e tebrik telefonu

Ali Babacan 'dan Özgür Özel'e telefon
İspanya cehennemi yaşıyor: Dev ağaçlar cayır cayır yandı, ekipler çaresiz kaldı

Cehennemi yaşayan ülkede felaketin boyutu her geçen dakika artıyor

Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu

14 yaşındaki çocuk ülkeyi alarma geçirdi: Savaş uçakları havalandı
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak