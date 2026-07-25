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Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

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Suriye’de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Suriye'de Şam- Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Şam-Deyrizor yolu üzerinde, Suhne ve Palmira bölgeleri arasında iki yolcu otobüsünün çarpıştığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA
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