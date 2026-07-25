Mermer tezgahının altında kalan 2 çocuk annesi yaşamını yitirdi

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, eşiyle birlikte mermer indirdikleri sırada kamyonet kapağına dayalı mermerin devrilmesi sonucu altında kalan 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Hasibe Özdemir hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi Yeşilırmak Caddesi üzerindeki mermer dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Hasibe Özdemir ile eşi, kendilerine ait mermer atölyesinde kesim makinesi bulunmaması nedeniyle komşularına ait iş yerine mermer kesimi yapmak için geldi. Çift, kamyonette bulunan mermerleri indirirken kamyonet kapağına dayalı mermer, ağırlığın etkisiyle kapağın açılması sonucu devrildi. Bacaklarının üzerine düşen mermer nedeniyle Hasibe Özdemir sırt üstü yere düşerek başını arkasındaki başka bir mermere çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

KOMŞUSUNUN İŞ YERİNDE ÇALIŞIYORLARDI

Polis ekibinin incelemesinde, Özdemir çiftinin kendi atölyelerinde kesme makinesi bulunmadığı için zaman zaman komşularına ait iş yerini kullandıkları belirlendi. İş yeri sahibinin şehir dışında olduğu, daha önce kendilerine bırakılan anahtarla iş yerine girdikleri öğrenildi.

KAMERA SİSTEMİ KAYIT YAPMIYORMUŞ

Olay yerindeki incelemede iş yerinde güvenlik kamerası bulunduğu ancak kayıt cihazının arızalı olması nedeniyle görüntü kaydetmediği tespit edildi. Hasibe Özdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı