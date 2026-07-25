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Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular Haber Videosunu İzle
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular
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Tekirdağ'da su kanalına atılan köpekleri kurtaran bir vatandaş, olay sonrası çektiği video nedeniyle çalıştığı firma tarafından işten çıkarıldı.

Tekirdağ'da su kanalına atılan köpeklerin can havliyle mücadelesini gören kepçe operatörü, kendi imkanlarıyla hayvanları boğulmaktan kurtardı. O anları kayda alarak sosyal medyada paylaşan vatandaş, görüntülerin hızla yayılmasından sonra çalıştığı firma tarafından hiçbir gerekçe sunulmaksızın işten çıkartıldı. 

"KİMSENİN AÇIĞINI SÖYLEMEYECEKSİN"

İşini kaybetmesinin ardından yeni bir video çekerek duruma tepki gösteren duyarlı vatandaş, hayvanları ölüme terk etmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gavur olsa o köpekleri orada bırakmazdı. Sosyal medyada bu kadar gündem olacağını tahmin etmemiştim. İş akdimi sonlandırmışlar. Sıkıntı yok. Rızkı veren Allah'tır. Bir kez daha anladık ki bu ülkede kimsenin açığını söylemeyeceksin. Köpek de boğulacak, tilki de boğulacak."

YORUM BPMBARDIMANINA TUTULDU 

Vatandaşın çektiği videonun altına "Eminim çok daha iyi iş teklifi verecek vicdanlı iş insanları olacak", "Gerçek Müslümanlar hiç bir canlıya eziyet etmez", "Daha güzel ve insan gibi insanların yanında iş bulacağından eminim", "Örgütlü kötülük ülkemizde yayılıyor. Oysa yere düşen ekmeği öpüp kuşlara koyan millettik biz", "O köpeklerin hepsinin birden tel örgüyü geçip, kanala düşme ihtimalini, azıcık matematik bilen herkes tahmin edebilir. O canlar oraya boğulsunlar diye atıldı", "Ülke bir acayip oldu. İyi olan herkes cezalandırılıyor" şeklinde yorumlar yapıldı. 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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