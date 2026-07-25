Yarı çıplak sokağa çıkan kadın daha sonra 3. kattan atladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kadın yarı çıplak halde sokağa çıkınca ekipleri alarma geçirdi. Uzun süren ikna çalışmalarının ardından evine çıkan kadın, bu kez 3. kattaki balkondan atlayarak intihar etti.

Olay, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yarı çıplak halde sokağa çıkan kadın nedeniyle çevrede paniğe kapılan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren ikna çalışmaları sonucu kadın yeniden evine çıktı. Bir süre sonra 3. kattaki evinin balkonuna çıkan kadın, kendisini aşağı bıraktı. İnşaat malzemelerinin üzerine düşen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İddiaya göre, kadının daha önce de yaşadığı evi yakmaya çalıştığı ancak komşularının müdahalesiyle bu girişimin engellendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı