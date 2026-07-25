Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu

Sosyal medyada yayınlanan ve nerede çekildiği henüz belirlenemeyen skandal görüntüler adeta infial yarattı. Videoda bir şahsın, çocuk parkındaki oyun ekipmanına yönelik iğrenç davranışlarda bulunmadan hemen önce yakalanmamak için defalarca çevresini kontrol ettiği ve etrafı süzdüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

ÖNCE ETRAFI KOLAÇAN ETTİ, SONRA İĞRENÇ REZALETE İMZA ATTI

Sosyal medyaya düşen skandal görüntülerde mide bulandıran detaylar dikkat çekti. Nerede çekildiği henüz netleşmeyen kayıtlarda; bir şahsın çocukların gün boyu oyun oynadığı parktaki yaylı oyun oyuncağının yanına yanaştığı görüldü.

Çevrede kimsenin olmadığını doğrulamak ve yakalanmamak için defalarca etrafına bakınan, sol tarafı ile arkasını kontrol eden şahıs, durumu fırsat bilerek oyun ekipmanına yönelik cinsel eylemlerde bulunmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İNFİAL: YETKİLİLER GÖREVE ÇAĞRILDI

Söz konusu şahsın yakalanma korkusuyla sürekli çevresini gözetleyerek sergilediği iğrenç hareketler, yakındaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve büyük öfke uyandıran görüntülerin ardından binlerce kullanıcı olaya sert tepki gösterdi. Kullanıcılar, çocuk alanlarındaki bu potansiyel tehlikeye dikkat çekerek emniyet güçlerinin görüntülerden şahsın kimliğini tespit etmesini ve derhal harekete geçmesini talep etti.