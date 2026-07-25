Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
ORC Araştırma’nın Temmuz 2026’da İstanbul’da gerçekleştirdiği ankette vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 1650 kişiyle yapılan araştırmada AK Parti yüzde 34,1 ile zirvede yer alırken, yüzde 32,7 oy oranına ulaşan CHP takibini sürdürdü; DEM Parti ise yüzde 8,1 ile üçüncü sırada yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Aşkım, sevdam" diye hitap ettiği İstanbul'da son seçim anketi sonuçları açıklandı. ORC Araştırma tarafından yapılan "İstanbul Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarına göre; olası bir genel seçimde partilerin oy oranları ve zirvedeki başabaş yarış dikkat çekti.
1650 KİŞİYLE TELEFONDA GÖRÜŞÜLDÜ
ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından 17-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, 1650 katılımcıya CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle şu soru yöneltildi: "Bu pazar genel seçim olsa, İstanbul'da oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?"
AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA
Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34,1 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, CHP yüzde 32,7 ile hemen arkasından takibini sürdürdü. İki parti arasındaki farkın kıl payı olması dikkat çekti.
Araştırma sonuçlarına göre partilerin İstanbul'daki oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- AK Parti: %34,1
- CHP: %32,7
- Dem Parti : %8,1
- MHP: %5,9
- Zafer Partisi: %4,4
- İYİ Parti: %4,2
- Yeniden Refah Partisi: %2,7
- Büyük Birlik Partisi: %2,1
- TİP (Türkiye İşçi Partisi): %1,5
- Saadet Partisi: %1,2
- Diğer: %3,1