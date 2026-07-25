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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
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ORC Araştırma’nın Temmuz 2026’da İstanbul’da gerçekleştirdiği ankette vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 1650 kişiyle yapılan araştırmada AK Parti yüzde 34,1 ile zirvede yer alırken, yüzde 32,7 oy oranına ulaşan CHP takibini sürdürdü; DEM Parti ise yüzde 8,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Aşkım, sevdam" diye hitap ettiği İstanbul'da son seçim anketi sonuçları açıklandı. ORC Araştırma tarafından yapılan "İstanbul Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarına göre; olası bir genel seçimde partilerin oy oranları ve zirvedeki başabaş yarış dikkat çekti.

1650 KİŞİYLE TELEFONDA GÖRÜŞÜLDÜ

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından 17-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, 1650 katılımcıya CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle şu soru yöneltildi: "Bu pazar genel seçim olsa, İstanbul'da oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?"

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA 

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 34,1 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, CHP yüzde 32,7 ile hemen arkasından takibini sürdürdü. İki parti arasındaki farkın kıl payı olması dikkat çekti.

Araştırma sonuçlarına göre partilerin İstanbul'daki oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  1. AK Parti: %34,1
  2. CHP: %32,7
  3. Dem Parti : %8,1
  4. MHP: %5,9
  5. Zafer Partisi: %4,4
  6. İYİ Parti: %4,2
  7. Yeniden Refah Partisi: %2,7
  8. Büyük Birlik Partisi: %2,1
  9. TİP (Türkiye İşçi Partisi): %1,5
  10. Saadet Partisi: %1,2
  11. Diğer: %3,1

İşte ORC anketinin grafiği; 

Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıjgkw5rdfg8:

aynen kardeşim anketi Ak parti genel merkezinde yaptınız galiba

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Haber YorumlarıHeisenberg:

sende bunu yedin

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Haber Yorumlarıali tartan:

Gargara yaparsın ayrıca CHP diye bir parti var ya artık yok hani onu da ikiye böl sonra bak o listeye

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Haber Yorumlarıçiğdem şentürk:

anca rüyada olur bence

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

haha ha

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Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Bu anketi kim yaptıysa varya

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