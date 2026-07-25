Muğla’da orman yangını: 10 helikopter ve 4 uçakla müdahale ediliyor

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 10 helikopter, 4 uçak ve 228 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 10 helikopter, 4 uçak, 26 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 228 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Kaynak: ANKA