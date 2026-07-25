Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kendisinden boşanmak isteyen 40 yaşındaki Hatice Mine Kocamaz, eşi tarafından uykusunda başına tabancayla ateş edilerek öldürüldü. Vahşi cinayetle ilgili soruşturma derinleşirken olaya dair yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

EŞİNİN AĞZINI YASTIKLA KAPATIP KAFASINA SIKTI

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Pozantı Belediyesi'nde memur olan Hatice Mine Kocamaz şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce mahalle bekçisi eşi H.E.K.'den boşanmak için dava açtı. H.E.K., davadan vazgeçmesi için ısrar ettiği Hatice Mine Kocamaz'ın evine gitti. H.E.K. evde, eşinin yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Mine Kocamaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETTEN 30 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli H.E.K.'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Kocamaz, cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste gözaltına alındı.

GENÇ KADININ AĞABEYİ KONUŞTU: 7 YAŞINDAKİ YEĞENİMİN YANINDA ÖLDÜRMÜŞ

Sabah saatlerinde ailesi, Hatice Mine Kocamaz'ın cenazesini teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Olayın 7 yaşındaki yeğeninin gözleri önünde yaşandığını belirten Yılmaz Yılgıncan, "Kız kardeşim 2 yıldır boşanma aşamasındaydı. Karşı taraf bekçiydi ama dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik başladı ve bu süreçte boşanma davası açıldı. Boşanma davası çekişmeliye döndü ve olanlar oldu. Kendisi kumarbazdı. Kız kardeşim için Allah rahmet öylesin, onun da Allah belasını versin. Kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş. Gözaltına alındı, emniyette ifadesini alıyorlar" diye konuştu.

Hatice Mine Kocamaz'ın cenazesi defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı