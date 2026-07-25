Haberler

İran televizyonu: Cask kentinde silahlı halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde devriye geziyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TAHRAN (AA) – İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde halkın, ABD’nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezdiği aktarıldı.

TAHRAN (AA) – İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde halkın, ABD'nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezdiği aktarıldı.

İran devlet televizyonu konuya ilişkin bir habere yer verdi.

Cask kentinde silahlı halkın sahilde dolaştığı ifade edilen haberde, "Halk, ABD'nin olası kara işgaline karşı sahilde omuzlarında uzun namlulu silahlarla devriye görevi icra ediyor." bilgisine yer verildi.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti, 8 Temmuz'dan bu yana sık sık ABD'nin hedefi olmuştu.

ABD özellikle kentte yer alan limanlara saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
9 yıldır atıl haldeki Riva'daki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu

9 yıldır atıl haldeki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
Ankara afeti yaşıyor! Yıldırım can aldı

Ankara afeti yaşıyor! Can kaybı var
Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler

Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler
İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor

Yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
Ve Salah için Serdal Adalı'dan açıklama geldi

Ve Salah için başkandan açıklama geldi