CHP Sözcüsü Sarı’dan “paralı figüran” iddiasına yalanlama: Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende üye rozeti takılan kişilerin cast ajanslarından getirilen ve para ödenen figüranlar olduğu iddiasına ilişkin "Partimize katılan işsizleri, atanmayan öğretmenleri, emeklileri ve bu ülkenin kederini paylaşan insanları 'paralı figüran' olarak nitelendirmek, binlerce yurttaşımızın onuruna ve hakkına açıkça girmektir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen katılım töreniyle ilgili "Salondakiler cast ajanslarından getirilen ve para ödenen figüranlardı" iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, şunları kaydetti:

"Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz.

Partimizin İstanbul'da gerçekleştirdiği kitlesel ve coşkulu üye katılım törenini karalamak amacıyla ortaya atılan bu iddialar, ahlak ve vicdan dışı birer iftiradan ibarettir.

CHP'ye her gün binlerce yurttaşımız kendi iradesiyle, bu ülkenin geleceğine nefes olmak için katılmaktadır.

Partimize katılan işsizleri, atanmayan öğretmenleri, emeklileri ve bu ülkenin kederini paylaşan insanları 'paralı figüran' olarak nitelendirmek, binlerce yurttaşımızın onuruna ve hakkına açıkça girmektir.

Açıkça ifade ediyoruz: Siz ne Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne de Cumhuriyet Halk Partilileri tanıyan bir tetikçisiniz. Gerçekleri eğip bükemezsiniz.

"TÜM HUKUKİ HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi, kökleri Kuva-yı Milliye'ye dayanan, gücünü sermayeden veya karanlık odaklardan değil, yalnızca milletinden alan ulu bir çınardır. Gazetecilik maskesi altında halkın temiz iradesine ve partimizin onurlu mücadelesine çamur atmaya çalışan bu anlayışa karşı tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve kamuoyunun takdirine sunacağımızı bildiririz."

Kaynak: ANKA